Elettra Lamborghini, la reazione alla proposta di pace di Ginevra

NEWS

Andrea Sanna | 9 Novembre 2022

Elettra Lamborghini GF Vip 7

Come avrebbe reagito Elettra Lamborghini

Ginevra Lamborghini e sua sorella Elettra, come ormai noto, non si parlano da diverso tempo. L’ex vippona però spera di poter riavvicinarsi pian piano a lei e in alcuni recenti interventi ha lasciato intendere ci sarebbe una piccola apertura da parte della cantante di Pem Pem. Al GF Vip così come a Casa Chi proprio Ginevra ha raccontato di non aver ancora visto o sentito Elettra, ma ha precisato: “Diciamo che c’è un punto d’inizio”. Parole che hanno dunque fatto capire potesse esserci una possibilità per il loro rapporto.

Secondo il sentore di Ginevra le cose con la sorella Elettra Lamborghini con il tempo potrebbero prendere una piega differente e ora si dice decisamente più serena. Ha voluto anche smentire “Voglio anche dire che mia sorella non è felice della mia squalifica. Non è vero che ha fatto festa quando l’ha saputo. No, che non ha festeggiato e se lo dico è perché è vero, lo so”. In merito Ginevra ha spiegato di aver ricevuto queste informazioni da una persona vicina alla famiglia, spiegando come in realtà Elettra le sia vicina in questo momento. Il tutto la porta quindi a essere decisamente più positiva per il futuro e poter così ricucire un legame che sembra ormai perso.

Adesso però giunge una nuova indiscrezione, come si legge tra le pagine di Chi. Sembrerebbe infatti che non ci sarebbe alcuna pace tra Elettra e Ginevra Lamborghini al momento. Se qualcuno lo aveva pensato dalle parole di Ginevra, a quanto pare si sbaglia. Stando a quanto si apprende dal gossip le due sorelle sarebbero molto distanti, sebbene l’ex concorrente del GF Vip stia facendo il possibile per riavvicinarsi a lei: “Ma alla proposta di pace Ginevra ha trovato come risposta il silenzio”.

Ora come ora, quindi, pare non ci sia alcuna novità sul fronte Elettra e Ginevra Lamborghini. Ma vedremo se le due sorelle decideranno di intervenire per spiegare quella che è la loro posizione circa il pettegolezzo emerso.