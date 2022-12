NEWS

Andrea Sanna | 20 Dicembre 2022

GF Vip 7

La rivelazione di Elettra Lamborghini

Ginevra Lamborghini la scorsa settimana ha fatto il suo ingresso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip come ospite. I vipponi hanno provato a estrapolarle informazioni sulla sua vita privata (dal fidanzato al rapporto con Elettra Lamborghini), ma lei è stata un po’ restia dall’esporsi pubblicamente.

Sulla sorella Elettra Lamborghini, però, qualche volta Ginevra si è lasciata sfuggire qualcosa. Ha spiegato per esempio che tra loro la situazione è migliorata, ma di non voler dire troppo ed essere invadente con lei. Pare ci sia stato uno scambio di messaggi, ai quali Elettra avrebbe risposto.

Ieri sera durante la puntata del GF Vip 7 Alfonso Signorini molto curioso ha chiesto a Giulia Salemi se potesse dire qualcosa riguardo il fidanzato o presunto tale di Ginevra. A quel punto l’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha non solo confermato la presenza di questo ragazzo misterioso, ma ha anche detto di aver avuto modo di cenare con Elettra Lamborghini. La cantante pare persino averle fatto qualche rivelazione e confidenza.

“Certo che esiste il fidanzato!”, ha esordito Giulia Salemi a proposito di questo incontro. L’influencer ha approfondito l’argomento: “E lo so perché sono andata a cena con Elettra Lamborghini. Lei mi ha detto che c’è ed esiste. Mamma mia, quante cose potrei dire, ma non le posso dire. Sono una bastar***a, ma non posso. E no, erano delle confidenze. Alfonso, te lo dirò in separata sede. No, dai. Sono cose che mi ha detto durante una confessione, altrimenti lo direi pubblicamente. Tu al posto mio avresti detto tutto“.

Dunque sappiamo con certezza che Giulia Salemi ha avuto modo di parlare con Elettra Lamborghini di Ginevra. L’ex opinionista de L’Isola dei Famosi ha confermato la presenza del fidanzato di sua sorella e pare averle riferito anche qualche altra cosa, di cui però non conosciamo il contenuto al momento.

Quanto emerso in puntata ha chiaramente fatto il giro del web e da alcune ore non si parla d’altro. I più vorrebbero tanto sapere cosa avrà detto Elettra Lamborghini, ma Giulia Salemi ha spiegato che non farà parola di questo.