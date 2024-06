Avvistato senza la fidanzata Martina al concerto di Geolier. Parliamo di Raul, protagonista di questa edizione di Temptation Island. La “paparazzata” ha lasciato supporre i fan che tra i due sarebbe davvero finita. Ma chissà non possa invece trattarsi di un caso….

Raul di Temptation Island al concerto

Temptation Island ha preso ufficialmente il via giovedì sera e in questi giorni non si parla praticamente d’altro! Tra segnalazioni varie sui protagonisti e su come sarebbe finito il loro percorso nel programma, Raul Dumitras e la sua fidanzata Martina De Ioannon sono tra i più chiacchierati.

Mentre si vocifera che tra loro sarebbe finita e lei lo avrebbe addirittura bloccato su WhatsApp, dalle immagini dei due villaggi di Temptation Island abbiamo visto come Raul Dumitras abbia mostrato fastidio nei confronti di uno dei tentatori con il quali ha discusso. Ma anche come Martina si sia avvicinata al single Carlo Marini (nonché ex corteggiatore di Manuela Carriero a Uomini e Donne).

In attesa di capire come si evolverà e concluderà questa storia, è arrivata una nuova segnalazione! Raul infatti è stato pizzicato a un concerto. Però non era in compagnia di Martina. Ciò potrebbe o meno confermare le voci di rottura o potrebbe trattarsi di un caso. Non possiamo saperlo, anche se secondo il web si tratterebbe di un indizio, ma vedremo.

Altra teoria molto valida potrebbe essere che Raul di Temptation Island stia cercando di depistare i fan della trasmissione e non far capire così se la sua storia con Martina è o meno finita. Il tutto ai fini di evitare degli spoiler!

“Raul di Temptation Island al concerto di Geolier a Roma. Sta con un amico”, questa la segnalazione arrivata a Deianira Marzano nelle scorse ore con tanto di testimonianza fotografica. Nell’immagine si vede il fidanzato del reality show con una maglia bianca sbracciata, che mette in mostra i tatuaggi, degli occhiali da sole e un cappellino nero. Ha l’espressione un po’ imbronciata, forse pensieroso o concentrato su qualcosa, chissà!

I rumor sui concorrenti di Temptation Island continuano e ora ci si chiede se davvero tra Raul e Martina sia finita! Presto ne sapremo di più!