Anche la NASA fa sul serio con Annalisa e le dedica un asteroide! E no, non si tratta di uno scherzo, ma è tutto verissimo!

Stavolta non si tratta di uno di quei modi di dire e nemmeno di uno scherzo come tanti possono pensare, ma è successo per davvero. Annalisa è tra le stelle! La Nasa ha deciso di dedicarle un asteroide!

La NASA dedica un asteroide ad Annalisa

Una notizia che ha dell’incredibile e che quasi sicuramente la stessa Annalisa avrà preso con grande stupore! La cantante di Sinceramente (che ora vanta anche una versione spagnola), ha di che festeggiare e non solo per i successi musicali. A quanto pare infatti un asteroide, tra i tanti che viaggiano sulle nostre teste, ora porta il suo nome.

Come si apprende da Rai News l’asteroide in questione è stato scoperto da Henry E. Holt nel 1991 presso l’Osservatorio di Palomar (CA, Stati Uniti). Ora è riconosciuto con il nome di “Annalisa” e a suo seguito vanta ovviamente una scheda ufficiale presente sul sito dell’agenzia spaziale degli USA, ovvero la NASA.

Resterete probabilmente sconcertati dall’apprendere questa notizia, ma vi assicuriamo che è tutto vero. Se si sbircia sul sito della NASA nella scheda in questione possiamo apprendere che si tratta dell’asteroide “20014 Annalisa”. Sono presenti dei dettagli tecnici e orbitali, oltre alla sua attuale posizione, la traiettoria e le caratteristiche fisiche.

Per quel che riguarda le “Circostanze di Scoperta” si può trovare anche la spiegazione su chi è Annalisa e sul perché le è stato dedicato un asteroide:

“È laureata in fisica ma ha lasciato il segno nel settore musica. Ottenendo un notevole successo internazionale con le sue canzoni che hanno vinto premi e numerosi dischi di platino”, si legge.

Si tratta di dati accessibili al pubblico, permettendo così a chiunque di poter seguire il corpo celeste, che oggi prende il nome della nostra “stella” della musica italiana, Annalisa! Un riconoscimento non da poco che certamente renderà la cantante orgogliosa e fiera.