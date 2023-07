NEWS

16 Luglio 2023

Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini infiamma i social

Sempre molto diretta con il proprio pubblico Elettra Lamborghini in queste ore ha voluto stuzzicare i propri fan. La cantante ha infiammato il web con una foto postata su Instagram. Nello scatto in questione, come mostrato sotto, Elettra si è inquadrata dal basso mettendo in mostra il suo seno, ricoperto da un top corto, che sembra andare di moda ultimamente.

Ad accompagnare lo scatto una frase: “Ho proprio un cuore GRANDE”. Anche tra le storie Instagram Elettra Lamborghini ha scherzato sulla battuta fatta, con la speranza chiaramente che venisse compresa e non creasse polveroni inutili. La foto, considerata dai più molto piccante, non è chiaramente passata inosservata agli occhi degli utenti. Se in tanti hanno apprezzato lo scatto e hanno lasciato cuori e complimenti all’artista, non è mancata qualche polemica.

Il post di Elettra Lamborghini

Una fetta di web, infatti, non sembra aver particolarmente gradito la foto condivisa da Elettra Lamborghini perché considerata di troppo. Ma c’è anche chi la difende. C’è da dire, però, che non mancano battutine a tratti eccessive da parte di alcuni.

In ogni caso Elettra Lamborghini sembra lasciarsi scivolare via il tutto. E in ogni caso saprebbe come rispondere. Non è escluso possa dire la sua e replicare a modo suo, come già capitato in passato! La cantante intanto è concentratissima sul suo Elettroton Tour che la terrà impegnatissima in questi mesi. Da nord a sud l’artista toccherà diverse città italiane per presentare il nuovo disco.

A seguito della prima data a Sassuolo, ha infiammato Igea Marina e Merano. Poi sono previste le date a Orosei, Ladispoli, Villacidro, San Leone, Delianuova, Tottea, Pattada e Campanedda. Nel tour stesso, Elettra Lamborghini ci ha tenuto a portare sul palco look sempre sofisticati e all’avanguardia, oltre alla sua musica molto apprezzata dal pubblico.