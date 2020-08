1 Dopo il recente scontro social, Eliana Michelazzo lancia una grave accusa a Selvaggia Roma. Ecco le sue parole e quello che è accaduto

Solo qualche ora fa a scontrasi duramente sui social sono state Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma. Le due, un tempo care amiche, da mesi ormai continuano a punzecchiarsi a vicenda via Instagram, dando il via a delle vere e proprie liti. Adesso dopo un lungo silenzio l’ex manager di Pamela Prati e la blogger sono tornate a darsi battaglia, e il loro scontro non è di certo passato inosservato. Inaspettatamente infatti Eliana ha accusato Selvaggia di averle rubato alcuni vestiti e non solo. Queste le sue parole in merito:

“Sono tanto comoda qui al mare, poi mi arrivano i messaggi di una def****te, scusatemi il termine. Se ti senti un tantino presa di mira…forse hai la coda di paglia, come si dice a Roma? Allora ti faccio un attimo mente locale. Quelle ciabattine le ho comprate due anni fa e sono fuori commercio, quindi non mi mandare messaggi per dirmi che vi state prestando le cose con le tue amichette, che magari ti reggono anche il gioco, perché non hai scampo. Io tutte le cose che tu hai…ho le foto, quindi non ti conviene metterle. Pensavi che dopo un anno mi ero dimenticata delle mie cose? Non mi dimentico. Smettila di scrivermi. Se io dimostro 50 anni, tu ne dimostri 70 (a 30 anni), perché a 40 incontro persone che mi dicono ‘ne hai meno?’ quindi stai zitta!”.

A quel punto naturalmente Selvaggia Roma ha duramente replicato ad Eliana Michelazzo, minacciando azioni legali. Adesso però, nonostante era sembrato che lo scontro fosse giunto al termine, l’ex manager è tornata alla carica, lanciando un’ulteriore accusa, stavolta molto grave, alla sua ex amica. Eliana ha infatti incolpato Selvaggia di aver fatto sesso a pagamento, e a favore della sua tesi ha pubblicato sui social delle chat private con la Roma che proverebbero la cosa.

Cosa accadrà a questo punto? A seguito di questa gravissima accusa Selvaggia Roma tornerà a replicare ad Eliana Michelazzo? In attesa di news scopriamo come ha reagito la blogger quando l’ex manager l’ha incolpata di furto.