Conosciamo più a fondo Paolo Vallesi. Andiamo a scoprire chi è il cantante e cosa sappiamo in merito alla sua età, alla sua vita privata, alla sua carriera e vediamo dove seguirlo sui social.

Chi è Paolo Vallesi

Nome e Cognome: Paolo Vallesi

Data di nascita: 18 maggio 1964

Luogo di nascita: Firenze

Età: 60 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: 80 kg circa

Professione: cantautore

Segno Zodiacale: Toro

Moglie: Paolo è legato a Sara Flaherty

Figli: ha un figlio, Francesco

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @paolovallesireal

Paolo Vallesi età e biografia

Vediamo chi è Paolo Vallesi, che lavoro fa e che fine ha fatto oggi. Il cantautore è nato a Firenze il 18 maggio 1964. La sua età dunque è di 60 anni.

Sappiamo che la sua altezza è pari a 1 metro e 80 centimetri, mentre il suo peso è pari a 80 kg circa.

Dopo aver studiato pianoforte fin dall’età di nove anni, Vallesi comincia a lavorare nel mondo della discografia come arrangiatore tra Firenze e Modena, prima di dare il via alla sua carriera.

Vita privata

Ma qual è la vita privata di Paolo Vallesi? Vediamo cosa sappiamo in merito.

Come ha raccontato lui stesso, il cantante è stato sposato con Cinzia, dalla quale ha avuto un figlio, Francesco, nato nel 1997. La coppia tuttavia si è separata nel 2002 dopo una lunga relazione iniziata quando Paolo aveva solo 18 anni.

Dopo la separazione dalla sua ex moglie, oggi Vallesi ha ritrovato l’amore. Il cantante ha infatti una nuova compagna, Sara Flaherty. Tuttavia i due hanno deciso di tenere la loro relazione lontana dai riflettori e sulla loro storia si sa molto poco.

In molti si chiedono anche che malattia ha avuto Paolo Vallesi. L’artista ha affrontato una lunga battaglia contro un tumore all’intestino, scoperto casualmente nel 2019 durante dei controlli di routine. Oggi però il cantante sta bene e si è lasciato alle spalle quel difficile momento.

Dove seguire Paolo Vallesi: Instagram e social

Volete sapere dove seguire Paolo Vallesi?

Per rimanere in contatto con il cantante vi basterà usare i social.

Paolo ha infatti un profilo Instagram attivo, che usa per tenere i fan costantemente aggiornati con tutte le news sulla sua carriera.

Carriera

La carriera di Paolo Vallesi inizia nel 1989, quando prende parte alla trasmissione televisiva Gran Premio con Pippo Baudo e al Festival di Castrocaro. Qui viene notato dal produttore Dado Parisini, che gli permette di pubblicare il primo singolo Ritornare a vivere/Sta diventando una donna.

Album e canzoni di Paolo Vallesi

Andiamo a vedere un elenco degli album di Paolo Vallesi:

Paolo Vallesi, La forza della vita, Non mi tradire, Non essere mai grande, Sabato 17:45, Felici di essere, Episodio 1… In questo mondo, Un filo senza fine, Io noi.

Queste invece alcune delle sue canzoni più celebri e famose:

Ritornare a vivere/Sta diventando una donna, Le persone inutili, Quando perdi la donna che hai/Piramidi di luna, La forza della vita, Sempre, Di Più, Ridere di te, Non mi tradire, L’eterna danza, Non andare via, Un bacio interminabile L’amore è un fiore.

Programmi tv

Tra i programmi tv di Paolo Vallesi troviamo:

La Talpa, Ora o mai più, La partita del cuore, Festival di Sanremo, Festivalbar.

Sanremo 1991

Nel 1991 Vallesi partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Le persone inutili e vince così nella categoria “Giovani”. Nel maggio dello stesso viene pubblicato il suo primo album intitolato Paolo Vallesi, che conquista il Disco d’oro.

Sanremo 1992

Nel 1992 Paolo Vallesi torna in gara a Sanremo e stavolta presenta la canzone La forza della vita, che si classifica al terzo posto. Pochi mesi dopo esce il disco omonimo, che vende oltre 500 mila copie. L’album viene pubblicato anche in lingua spagnola.

Nel 1994 viene pubblicato il terzo progetto discografico, Non mi tradire, al quale collaborano Eros Ramazzotti, Biagio Antonacci e Irene Grandi.

Sanremo 1996

Due anni più tardi Paolo è nuovamente in gara al Festival di Sanremo, stavolta con il brano Non andare via, che si classifica diciottesimo. A quel punto esce l’album Non essere mai grande.

Al disco segue il greatest hits Le sue più belle canzoni, con i brani di maggior successo.

Dopo 3 anni di assenza dalle scene, dovuti anche alla nascita del figlio Francesco, esce il quinto album Sabato 17:45.

La Talpa

Nel 2005 Paolo Vallesi è tra i concorrenti del reality show La Talpa. A fine programma si scopre che è proprio lui il sabotatore del gioco.

Negli anni a venire partecipa a numerosi spettacoli e trasmissioni televisive.

Nel 2012 pubblica l’album “I LIVE YOU” con la riproposizione dal vivo dei suoi grandi successi. Solo nel 2015 esce invece un nuovo disco di inediti, a distanza di 16 anni dall’ultimo.

Ora o mai più

Nel 2019 Paolo Vallesi è tra i concorrenti di Ora o mai più. In questa occasione viene seguito dalla coach Ornella Vanoni. Il cantante vince tutte le puntate del programma e si classifica al primo posto nella classifica finale.

Il 25 marzo 2022 esce il doppio album, Io e Noi. Io è un disco di canzoni inedite mentre Noi è una raccolta dei suoi più importanti successi reinterpretati con grandi artisti della musica italiana.

Paolo Vallesi a L’Isola dei Famosi

A maggio 2025 Paolo Vallesi torna in tv, quando entra ufficialmente nel cast di concorrenti de L’Isola dei Famosi. Il cantante è pronto a mettersi in gioco con questa esperienza e di certo in molti attendono di vederlo sulle spiagge dell’Honduras. Ma come si relazionerà con il gioco e con il resto del gruppo?

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025

Facciamo la conoscenza dei concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025. Nel cast di naufraghi quest’anno troviamo:

Alessia Fabiani, Angelo Famao, Antonella Mosetti, Camila Giorgi, Carly Tommasini, Chiara Balistreri, Cristina Plevani, Dino Giarrusso, Ibiza Altea e Leonardo Brum, Loredana Cannata, Lorenzo Tano, Mario Adinolfi, Mirko Frezza, Nunzio Stancampiano, Omar Fantini, Paolo Vallesi, Patrizia Rossetti, Samuele Bragelli (Spadino) e Teresanna Pugliese.

Alla conduzione de L’Isola dei Famosi 2025 troviamo Veronica Gentili. Pierpaolo Pretelli ricoprirà invece il ruolo di inviato speciale dall’Honduras mentre Simona Ventura quello di opinionista.

Il percorso di Paolo a L’Isola dei Famosi 2025

Il percorso di Paolo Vallesi a L’Isola dei Famosi 2025 inizia mercoledì 7 maggio. Nel corso della prima puntata il cantante si lancerà dall’elicottero e darà il via alla sua avventura.

(IN AGGIORNAMENTO)