Dal bullismo alla notorietà sul web, ecco la storia di Jey Lillo e le informazioni che lo riguardano sia in ambito pubblico che privato

Diventato famoso sui social insieme al fratello grazie ai giochi di magia, conosciamo meglio Jey Lillo. E lo facciamo attraverso ciò che riguarda la sua biografia e la sua vita privata.

Chi è Jey Lillo

Nome e cognome: Gennaro Lillo

Nome d’arte: Jey Lillo

Età: 28 anni

Data di nascita: 11 Gennaio 1997

Luogo di nascita: Napoli

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: star social

Fidanzata: Jey dovrebbe essere single

Figli: Jey non ha figli

Tatuaggi: Jey ha vari tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @jeylillo

Profilo TikTok: @jeylillo

Jey Lillo età, altezza e biografia

Cosa sappiamo della biografia di Jey Lillo e quindi quanti anni ha, la sua data di nascita esatta e di dov’è? Vero nome Gennaro Lillo, è nato a Napoli l’11 gennaio 1997. È del segno zodiacale del Capricorno e ha 28 anni di età. Non conosciamo nemmeno la sua altezza e il suo peso. Riguardo i tatuaggi, invece, ne ha molti sul suo corpo.

Riguardo la sua famiglia, sappiamo che ha un fratello, Francesco detto Checco. Ma chi è Checco Lillo? Sappiamo che studia all’Università e lavora in un negozio di videogiochi.

Non abbiamo informazioni sugli studi di Jey Lillo, ma sappiamo che sin da piccolo si è appassionato alla magia e alla musica.

Vita privata

Parliamo adesso della vita privata e sentimentale di Jey Lillo e se ha o meno una fidanzata. In passato pare che avesse avuto una relazione con l’attrice Maria Esposito, interprete di Rosa Ricci in Mare Fuori. Nel 2024, però, lei ufficializzò la relazione con un barman napoletano. Jey, quindi, oggi pare essere single.

In alcune interviste Jey Lillo ha raccontato di aver avuto un’infanzia molto difficile e di essere stato bullizzato. Ma un incidente all’età di 13 anni, in cui si ruppe la mandibola, gli cambiò la vita. Iniziò a frequentare la strada e i suoi lati oscuri, senza mai farsi trascinare nei guai. Ciò lo fece crescere in fatti portandolo ad essere sempre un passo avanti rispetto agli altri e a sviluppare la furbizia.

Dove seguire Jey Lillo: Instagram e social

Ma come possiamo seguire Jey Lillo sui social? I social sono il suo principale luogo di lavoro e per questo vi segnaliamo subito il suo profilo Instagram che vanta quasi 200 mila follower. Qui pubblica video con i suoi trucchi di magia.

C’è anche il suo profilo TikTok dove Jey Lillo ha iniziato la sua carriera e anche qui è pieno di video molto divertenti sulla magia. Questo profilo ha oltre 1 milione di follower.

Carriera

Jey Lillo fin da piccolissimo si è appassionato al mondo della magia, che ha esplorato come autodidatta dall’età di 9 anni fino ai 14. Ha quindi pubblicato il suo primo video su Tik Tok, dove mostrava al pubblico online i trucchi che era in grado di fare. In poco tempo è diventato virale, con milioni di visualizzazioni sui vari canali social.

Raggiungendo più di un milione di visualizzazioni, Jey iniziò a capire che doveva mostrare a quanta più gente possibile cosa sapeva fare. Si inventò quindi un format chiamato “Se ti stupisco mi fai un regalo”: entrava nei negozi e poneva questa domanda ai commessi. E fu un vero e proprio successo.

Tu sì que vales

La grande notorietà è arrivata con Tu sì que vales dove partecipò mostrando quindi a un pubblico più mainstream le sue capacità con i trucchi di magia.

Ciao Darwin

La notorietà, quindi, lo ha portato a lavorare anche con Paolo Bonolis. Lo stupì con un trucco di magia e quindi il conduttore lo volle come ospite speciale di Ciao Darwin.

Sanremo

Ma è vero che Jey Lillo ha predetto il nome del vincitore di Sanremo alcuni anni fa? La risposta è sì, infatti consegnò ad Amadeus, ex conduttore di Sanremo, un biglietto su cui aveva predetto il nome del vincitore del Festival. E con le sue illusioni ha stupito anche vip come Caterina Balivo, Geolier,Annalisa, Angelina Mango, Mahmood e tanti altri.

Pechino Express

C’è una bella novità nella carriera di Jey Lillo in modo da farlo conoscere a un altro tipo di pubblico. Infatti partecipa all’edizione 2025 di Pechino Express e lo fa insieme a suo fratello. Questa edizione del programma vede alla conduzione Costantino Della Gherardesca e Fru dei The Jackal. In partenza con la messa in onda il 6 marzo, porta i concorrenti all’avventura tra Filippine, Thailandia e Nepal.

Non è riuscito ad arrivare alla vittoria.

Jey Lillo Isola dei Famosi

Come pre annunciato da Gabriele Parpiglia e da Davide Maggio, Jey Lillo è un nuovo concorrente de L’Isola dei Famosi. Ma non il solo ad entrare in corsa.

Il reality ricordiamo che ha alla conduzione Veronica Gentili, come opinionista Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras.

Concorrenti Isola dei Famosi 2025

Scopriamo adesso chi sono i concorrenti de L’Isola dei Famosi nel 2025:

Ahlam El Brinis, Alessia Fabiani (ELIMINATA) Angelo Famao (RITIRATO). Proseguiamo l’elenco ancora con: Antonella Mosetti (RITIRATA), Camila Giorgi (RITIRATA), Carly Tommasini (RITIRATA), Chiara Balistreri, Cristina Plevani, Dino Giarrusso, Ibiza Altea (ELIMINATA PRIMA DELL’INGRESSO), Jasmin Salvati, Jey Lillo e Leonardo Brum (RITIRATO).

Loredana Cannata, Lorenzo Tano (ELIMINATO), Mario Adinolfi, Mirko Frezza, Nunzio Stancampiano (RITIRATO), Omar Fantini, Paolo Vallesi, Patrizia Rossetti, Samuele Bragelli – Spadino (RITIRATO) e Teresanna Pugliese.

Il percorso di Jey Isola dei Famosi

L’inizio del percorso di Jey Lillo a L’Isola dei Famosi ha avuto inizio il 28 maggio. Vedremo come se la caverà.

4° e 5° settimana: Jey per quanto sia stato diretto nel dire quel che pensa (specie su Adinolfi con cui ha discusso), è forse l’unico a essersi ambientato tra i nuovi arrivati. È stato spedito a Montecristo con Chiara, ma hanno faticato a trovarsi bene. Lui in ogni caso si espone quando necessario e ha avuto qualche critica da fare a Jasmin.

6° settimana: (IN AGGIORNAMENTO)