Conosciamo meglio Omar Fantini e andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sul suo conto, dall’età, all’altezza, alla vita privata, a dove poterlo seguire sui social.

Chi è Omar Fantini

Nome e Cognome: Omar Fantini

Data di nascita: 28 gennaio 1973

Luogo di nascita: Bergamo

Età: 52 anni

Professione: conduttore televisivo, conduttore radiofonico e comico

Segno Zodiacale: Acquario

Figli: ha due figli, Edoardo e Caterina

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @omarfantini

Omar Fantini età, altezza e biografia

Andiamo a scoprire chi è Omar Fantini e quali sono le sue origini. Il conduttore è nato a Bergamo il 28 gennaio 1973. La sua età dunque è di 52 anni.

Sconosciute invece al momento le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che oggi abita a Bergamo e ha una grande passione per i film horror.

Omar è anche un grande tifoso dell’Atalanta Calcio.

Vita privata

Ma chi è la moglie di Omar Fantini e quanti figli ha? Vediamo cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Nel 2013 il conduttore sposa Francesca, con cui era fidanzato da quando aveva 16 anni. La coppia ha avuto due figli, Edoardo e Caterina. Nel 2022 però le nozze terminano e i due si separano ufficialmente.

Ma Omar oggi ha una nuova fidanzata? Al momento non abbiamo la risposta a questa domanda.

Dove seguire Omar Fantini: Instagram e social

Vediamo ora dove seguire Omar Fantini.

Se volete rimanere in contatto con il conduttore potete usare i social.

Fantini ha infatti un profilo Instagram che è costantemente aggiornato.

Carriera

Cosa ha fatto e dove lavora Omar Fantini? La sua carriera parte nel 1999, quando inizia a creare diversi spettacoli di cabaret. La sua prima apparizione in tv avviene su Odeon TV. Tuttavia la popolarità arriva quando entra nel cast di diversi programmi Mediaset, tra cui Ciro presenta Visitors e Colorado.

Nel 2004 partecipa a MTV Comedy Lab, Super Ciro e Sformat. In seguito lo rivediamo su MTV in Stasera niente MTV e in MTV On the Beach.

Nel 2012 lo vediamo insieme a Melissa Satta nella sitcom Amici @ Letto. Sempre nello stesso anno conduce insieme a Melita Toniolo Metropolis.

Da maggio 2015 Omar Fantini conduce la trasmissione House of Gag insieme a Gianluca Fubelli, conosciuto anche come Scintilla.

Programmi tv e radio

Ecco un elenco dei programmi tv in cui abbiamo visto Omar Fantini:

Ciro presenta Visitors, Sputnik, Colorado, MTV Comedy Lab, Super Ciro, Sformat, MTV Day, MTV On the beach, Stasera niente MTV Central Station, Zelig Off, Metropolis, House of Gag, Games of Games – Gioco Loco.

Lo Zoo di 105

Nel corso della sua carriera Omar Fantini ha lavorato anche in radio, prendendo parte a diversi programmi di successo, come Lo Zoo di 105 e il morning show di Discoradio.

Colorado

Omar Fantini è stato anche tra i protagonisti di Colorado.

Nel 2025 torna in tv con una nuova esperienza.

Omar Fantini a L’Isola dei Famosi

Dal 7 maggio 2025 per Omar Fantini arriva una nuova opportunità televisiva, quando entra nel cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5. Per la prima volta dunque il conduttore si metterà alla prova con questa esperienza e di certo in molti attendono con ansia di scoprire come se la caverà con la dura vita in Honduras.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025

Andiamo a scoprire chi sono tutti i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025. A far parte del cast di naufraghi ci sono:

Alessia Fabiani, Angelo Famao, Antonella Mosetti, Camila Giorgi, Carly Tommasini, Chiara Balistreri, Cristina Plevani, Dino Giarrusso, Ibiza Altea e Leonardo Brum, Loredana Cannata, Lorenzo Tano, Mario Adinolfi, Mirko Frezza, Nunzio Stancampiano, Omar Fantini, Paolo Vallesi, Patrizia Rossetti, Samuele Bragelli (Spadino) e Teresanna Pugliese.

Ad affiancare Veronica Gentili alla conduzione saranno Pierpaolo Pretelli, nel ruolo di inviato speciale dall’Hodnuars, e Simona Ventura, nelle vesti di opinionista.

Il percorso di Omar a L’Isola dei Famosi 2025

Il percorso di Omar Fantini a L’Isola dei Famosi 2025 inizia ufficialmente mercoledì 7 maggio. Nel corso della prima puntata il conduttore sbarcherà in Honduras e darà il via alla sua esperienza.

(IN AGGIORNAMENTO)