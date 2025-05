Tutte le principali informazioni su Mario Adinolfi, chi è e tutto ciò che c’è da sapere sul suo conto, età, peso, social e vita privata.

Chi è Mario Adinolfi

Nome e Cognome: Mario Adinolfi

Data di nascita: 15 agosto 1971

Luogo di nascita: Roma

Età: 53 anni

Altezza: 192 cm

Peso: 220 kg circa

Segno zodiacale: Leone

Professione: giornalista e politico

Moglie: è sposato con Silvia Pardolesi, in passato è stato sposato con Elena Banzi

Figli: ha tre figlie

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @marioadinolfi71

Mario Adinolfi età e peso

Mario Adinolfi è un giornalista, politico, scrittore e opinionista italiano, noto per le sue posizioni cattoliche tradizionaliste e per la sua attività nel panorama politico e mediatico del Paese.

Nato a Roma il 15 agosto 1971, Mario Adinolfi ha 53 anni d’età. È figlio dell’attore e dirigente statale Ugo Adinolfi e di una donna australiana di nome Louis. Ha conseguito la laurea in Lettere presso l’Università La Sapienza di Roma. Con un’altezza di circa 192 centimetri, in passato ha dichiarato di pesare intorno ai 220 kg .

Come detto in apertura, Adinolfi nasce come giornalista. La sua carriera nel campo ha preso il via alla fine degli anni ’80. Successivamente è approdato anche in Rai, tra radio e televisione.

Contemporaneamente, ha portato avanti la sua attività in politica, partita con Democrazia Cristiana, facendo spesso discutere per le sue posizioni e dichiarazioni. Tra le sue passioni spicca il gioco del poker.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, possiamo dirvi che Mario Adinolfi si è sposato per la prima volta a 20 anni con Elena Banzi, da cui ha avuto una figlia, Livia. Dopo il divorzio, nel luglio 2013 ha sposato Silvia Pardolesi a Las Vegas, sua attuale moglie, con la quale ha avuto altre due figlie, Clara e Joanna Benedetta.

Dove seguire Mario Adinolfi: Instagram e social

Mario Adinolfi è attivo su diverse piattaforme social, ma utilizza prevalentemente Facebook e Instagram per condividere le sue opinioni e attività. Su X (ex Twitter), dove è presente con il profilo @marioadinolfi, era solito condividere commenti su politica, attualità e temi etici, ma non scrive dal 2023.

Su Facebook, gestisce una pagina ufficiale dove pubblica articoli, video e riflessioni, interagendo con i suoi follower attraverso commenti e dirette. Instagram è utilizzato per condividere momenti della sua vita quotidiana, eventi pubblici e iniziative legate al suo partito, Il Popolo della Famiglia.

Sebbene i numeri esatti dei follower possano variare nel tempo, Adinolfi mantiene una presenza costante e attiva Facebook e Instagram, utilizzandole come strumenti principali per diffondere le sue idee e coinvolgere il pubblico nelle sue iniziative politiche e culturali.

Carriera

Giornalista

Mario Adinolfi ha iniziato la sua carriera giornalistica alla fine degli anni ’80, collaborando con testate cattoliche come Il Popolo, Avvenire, Europa e La Discussione, oltre che con Radio Vaticana.

Dal 1996 al 2001 ha lavorato in Rai, contribuendo a programmi radiofonici e televisivi, tra cui Settimo giorno. È stato autore e conduttore di diverse trasmissioni su emittenti private, come Contro Adinolfi, 70in2 e Pugni in Tasca su MTV Italia .

Nel 2014 ha fondato il quotidiano La Croce, di cui è stato direttore responsabile. Dal 2015 al 2016 ha condotto una rubrica settimanale su Radio Maria intitolata Il mormorio di un vento leggero.

Politico

La carriera politica di Adinolfi è iniziata nella Democrazia Cristiana. Nel 1993 è stato il più giovane membro dell’Assemblea costituente del Partito Popolare Italiano, diventando nel 1994 presidente nazionale dei Giovani Popolari.

Nel 2001 ha fondato il movimento “Democrazia Diretta” e si è candidato a sindaco di Roma. È stato tra i fondatori del Partito Democratico nel 2007 e ha fatto parte della direzione nazionale del partito. Dal 13 giugno 2012 al 14 marzo 2013 è stato deputato alla Camera.

Nel marzo 2016 ha fondato il partito Il Popolo della Famiglia, di cui è presidente, caratterizzato da posizioni conservatrici su temi etici e sociali. Oltre alla carriera giornalistica e politica, Mario Adinolfi è noto per la sua passione per il poker.

È stato il primo italiano a raggiungere il tavolo finale del World Poker Tour, piazzandosi al sesto posto nel maggio 2009 al Casinò di Venezia. Nel marzo 2011 ha ottenuto un quarto posto nella tappa di Vienna dello stesso torneo.

Libri di Mario Adinolfi

Mario Adinolfi ha scritto anche numerosi libri nel corso della sua carriera, affrontando temi politici, religiosi e sociali. Le sue pubblicazioni spaziano dalla saggistica alla narrativa, spesso con un focus su tematiche cattoliche e conservatrici.

Tra le sue opere più note vi sono “Voglio la mamma” (2014), “Storia del terrorismo in Italia. L’oblio delle vittime, il potere dei carnefici” (2018), “Contro l’aborto. Con le 17 regole per vivere felici” (2023) e “Senza Dio” (2024).

Mario Adinolfi all Isola dei Famosi 2025

Mario Adinolfi ha deciso di vivere questa nuova esperienza ed è stato selezionato tra i naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, al via il 7 maggio 2025.

Alla conduzione, Veronica Gentili, mentre Simona Ventura, prima indimenticabile presentatrice della versione italiana del format, vestirà i panni dell’opinionista. Inviato in Honduras, invece, Pierpaolo Pretelli.

Concorrenti dell Isola dei Famosi

Passiamo, ora, ad elencare tutti gli altri concorrenti che fanno parte del cast dell’Isola dei Famosi 2025, con cui Mario Adinolfi condividerà la sua avventura in Honduras.

Le donne sono: Alessia Fabiani, Antonella Mosetti, Camila Giorgi, Carly Tommasini, Chiara Balistreri, Cristina Plevani, Ibiza Altea, Loredana Cannata, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese.

Tra gli uomini, invece, abbiamo Angelo Famao, Dino Giarrusso, Leonardo Brum, Lorenzo Tano, Mirko Frezza, Nunzio Stancampiano, Omar Fantini, Paolo Vallesi e Samuele Bragelli.

Il percorso di Mario Adinolfi all Isola dei Famosi

Il percorso di Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi inizia ufficialmente mercoledì 7 maggio. Capiremo nel corso delle settimane come se la caverà a gestire la fame, i rapporti con gli altri isolani e la varie prove che dovrà affrontare.