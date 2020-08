1 Su Instagram, a seguito del ricovero in ospedale per Covid-19, parla Eliana Michelazzo

Tanto spavento per Eliana Michelazzo e i suoi familiari. Qualche giorno fa, l’ex manager di Pamela Prati, ha annunciato ai suoi fan di essersi sottoposta al tampone, al rientro dalle vacanze in Sardegna, che ne ha confermato la presenza del Covid-19. Eliana, così come molti altri vip positivi, ha riscontrato il virus e in queste ore ha vissuto attimi di paura non indifferenti.

LEGGI ANCHE: Eliana Michelazzo accusa di furto Selvaggia Roma, che replica(Si apre in una nuova scheda del browser)

Nella mattinata di ieri Adnkronos, che già aveva contattato la Michelazzo a seguito dell’annuncio, ha fatto sapere ai lettori che Eliana è stata ricoverata d’urgenza in ospedale poiché le sue condizioni erano in peggioramento:

“Eliana Michelazzo è stata trasportata d’urgenza in ospedale. A quanto apprende l’Adnkronos le condizioni dell’ex manager di Pamela Prati si sono aggravate”.

La notizia si è diffusa rapidamente come prevedibile. Dopo tanta paura, nella serata di ieri, a parlare attraverso i social è stata proprio Eliana Michelazzo, che ha voluto tranquillizzare i tanti fan che le hanno scritto per capire meglio cosa ci fosse dietro questo malore. Ecco dunque il quadro clinico della Michelazzo:

“Sono al Gemelli da questa mattina. Ho avuto paura perché ho vomitato sangue e non respiro bene (sintomo di soffocamento). Pensavo di star meglio, ma invece questo virus cambia ogni giorno. State sereni. Sto aspettando le risposte. Qui sono bravissimi”.

Si legge nel messaggio condiviso dall’ex socia di Pamela Perricciolo. A seguire, poche ore più tardi, Eliana Michelazzo è intervenuta ancora una volta, aggiornando i fan e la stampa sulle sue condizioni di salute attuali. Andiamo a leggere, nel dettaglio, le sue parole in merito…