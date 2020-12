1 Durante la puntata del GF Vip, da casa Eliana Michelazzo si scaglia contro Selvaggia Roma. Le accuse al veleno (VIDEO)

Siamo nel pieno della puntata del Grande Fratello Vip e le emozioni come al solito non mancano. Ad inizio puntata si è verificato un episodio che ha fatto infuriare, da casa, Eliana Michelazzo. L’ex manager di Pamela Prati non ha risparmiato accuse al veleno ad una delle concorrenti, in particolare Selvaggia Roma.

Come ben sappiamo le due, amiche in passato, ora sono acerrime rivali e si sono lanciate frecciatine davvero pesanti sui social e non solo. Stasera Eliana Michelazzo è tornata all’attacco poiché non ha gradito l’atteggiamento di Selvaggia Roma nei confronti di Giacomo Urtis. L’influencer, infatti, alla domanda di Alfonso Signorini “Chi merita di uscire?” ha risposto proprio “Giacomo”. Parole che hanno sorpreso non solo Urtis, vista l’amicizia che li lega da tempo, ma anche i telespettatori da casa.

Eliana Michelazzo, che conosce bene il legame tra loro, non si è risparmiata e ha lanciato nuove accuse contro Selvaggia Roma, mediante alcune storie su Instagram:

“Hai scelto Giacomo, tuo amico! Perché non hai fatto un altro nome? A loro li conosci da prima? Ma il rispetto dove sta? Non gliene frega niente! È una ca**a.. una ca**a, falsa di m***a (…)”.

Ha esordito Eliana Michelazzo sui social, dissociandosi completamente dal modo di fare di Selvaggia Roma, alla quale non ha mancato stoccate al veleno:

“E lo sapete che cosa ha fatto dopo che è andata via da casa mia? Che le sono servita! L’ha detto in una trasmissione, pensate un po’. Le sono servita tanto, perché prendeva i miei vestiti, prendeva la mia macchina, si è fatta il mio ex. Ha fatto tutto ciò che doveva, la trasmissione e poi ad Eliana un calcio nel c**o!”

Eliana Michelazzo on fire contro Selvaggia Roma 🔥🔥🔥 #GFVIP pic.twitter.com/odJL77fYZj — disagiotv (@disagio_tv) December 11, 2020

Selvaggia Roma, ora che è stata eliminata dalla Casa del GF Vip, avrà modo di confrontarsi parecchio con Eliana Michelazzo e non solo, dato che in questi giorni anche l’ex della gieffina, Francesco Chiofalo l’ha duramente attaccata.

Intanto pochi giorni fa, proprio a Novella 2000, Eliana Michelazzo ha attaccato Selvaggia in una lunga intervista…