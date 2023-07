NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Luglio 2023

In queste ore Elisa è stata beccata in treno da un fan: la segnalazione e il racconto di quello che sarebbe accaduto

Il racconto del fan di Elisa

È stato senza dubbio un anno pieno di soddisfazioni, l’ultimo, per Elisa. Come sappiamo infatti a febbraio del 2022 la Toffoli è tornata in gara al Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano inedito O Forse Sei Tu, che ha conquistato il cuore del pubblico. L’amata cantante ha così convinto i telespettatori e le giurie, classificandosi al secondo posto. Contemporaneamente l’artista ha rilasciato il doppio album Ritorno al futuro/Back to the Future, che ha scalato le classifiche. La Toffoli è anche partita per un lungo tour, che si è concluso solo di recente con due date evento all’Arena di Verona.

Una soddisfazione dietro l’altra dunque per la cantante, che da più di 25 anni è nel cuore del pubblico. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando Amedeo Venza ha pubblicato una segnalazione da parte di un fan, che ha raccontato di aver beccato Elisa in treno. A quel punto la persona in questione ha svelato alcuni particolari, affermando come la cantante stesse viaggiando da sola, senza guardie del corpo, e come fosse vestita in modo semplicissimo. Ma non solo. Stando a quanto si legge, la Toffoli, con l’umiltà e la gentilezza che da sempre la contraddistinguono, avrebbe anche aiutato una mamma a scendere le scale con un passeggino. La segnalazione naturalmente ha immediatamente attirato l’attenzione del web, e in breve ha fatto il giro dei social.

Ancora una volta dunque la cantante si conferma essere una persona altruista, gentile e di una semplicità disarmante, caratteristiche ormai rare e che hanno fatto breccia nel cuore del grande pubblico. I fan nel mentre attendono già il ritorno della Toffoli sulle scene musicali e di certo le aspettative non verrano deluse.