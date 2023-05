NEWS

Nicolò Figini | 9 Maggio 2023

La rivelazione su Maria De Filippi

Maria De Filippi si sta preparando chiude la stagione televisiva con l’avvicinarsi della fine di Uomini e Donne ma anche della finale di Amici 22. Nel frattempo qualcuno sta rilasciando delle dichiarazioni su di lei. Due autori storici del talent di Canale 5 , che da anni collaborano con la conduttrice. Si tratta di Mauro Monaco e Luca Zanforlin.

Questi hanno affermato che realizzare Amici di anno in anno non è un processo per nulla semplice: “Non è un programma che viene venduto con tutto il pacchetto e la ‘Bibbia,’ così viene chiamata. Con tutte le regole per farlo. Il fine è quello di raccontare i ragazzi e la generazione che rappresentano mentre viene mostrato il loro talento”.

Nello specifico Monaco si occupa di seguire la parte relativa allo show, mentre Zanforlin monitora gli artisti lungo tutto il loro percorso. Quest’ultimo ha spiegato che i concorrenti sono molto più consapevoli rispetto a quelli delle edizioni precedenti. In seguito hanno anche rivelato com’è lavorare con Maria De Filippi.

A quanto pare non è per nulla facile, ma non perché la conduttrice sia intrattabile o irritabile. Tutti affermano che sia molto rispettosa e aperta all’ascolto di qualsiasi collaboratore. La difficoltà sembra stare nel modo che ha di fare TV:

“Non ho mai gestito così tanti cambi di scaletta da quando lavoro con Maria; è bello, ma anche una sfida collaborare con lei. Non ama la rigidità dei tempi e gli schemi della TV. Lo si vede in tutti i suoi programmi. Segue solo un flusso che dipende soltanto da quello che fanno e dicono le persone che sono davanti alle telecamere. Ama capire e far capire, sempre”.

