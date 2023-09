Chi è Elisa D’Ospina? Età, marito e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 14 Settembre 2023

Modella curvy e volto televisivo, scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su Elisa D’Ospina: chi è, l’età, la vita privata, l’ex marito, il fidanzato attuale e il figlio e dove seguirla su Instagram e social vari.

Chi è Elisa D’Ospina

Nome e Cognome: Elisa D’Ospina

Data di nascita: 19 giugno 1983

Luogo di nascita: Vicenza

Età: 40 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: 70 kg

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: modella, opinionista, consulente fashion e social media

Ex marito: Elisa è stata sposata con Andrea Alessandrini Gentili

Fidanzato: Elisa è fidanzata con Stefano Macchi

Figli: Elisa ha un figlio di nome Niccolò

Tatuaggi: Elisa non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @elisadospina

Sito web: www.elisadospina.com

Elisa D’Ospina età e biografia

Quando è nata e quanti anni ha Elisa D’Ospina? La modella è nata a Vicenza il 19 giugno 1983 ed è del segno della Bilancia. La sua età oggi è di 40 anni.

Se vi state chiedendo altezza e peso di Elisa D’Ospina sappiamo che è alta 1 metro e 80 centimetri e ha un peso pari a 70 kg.

Per quanto riguarda invece gli studi fatti dalla D’Ospina sappiamo che è Laureata in Scienze della Comunicazione. In particolare siamo in grado di dirvi che ha una specializzazione in Psicologia.

Ha fatto combaciare lo studio con la passione per le passerelle, dando tutto il suo impegno nella lotta contro i disturbi del comportamento alimentare.

Vita privata

E della sua vita privata?

Elisa ha un matrimonio finito alle spalle con Andrea Alessandrini Gentili dal 2011, ma non sappiamo quando si sono separati.

Oggi è fidanzata? La risposta è sì. Cosa fa il marito di Elisa D’Ospina? Il suo fidanzato è Stefano Macchi. I due non sono ancora sposati. Lui tra l’altro è l’ex compagno di Anna Pettinelli.

La coppia ha ufficializzato la relazione sui social e oggi è felice e nonostante i pochi mesi di relazione hanno subito avuto un figlio. Se vi state chiedendo quando nasce il bambino e come si chiamerà, possiamo dirvi che ciò è già avvenuto. Nel maggio 2023 è diventata mamma di Niccolò.

Dove seguire Elisa D’Ospina: Instagram e social

Oltre ad avere un sito web, Elisa è possibile seguirla su Facebook, ma anche su Instagram e Twitter dove sono presenti le sue pagine ufficiali.

Qui si racconta tra lavoro e vita privata.

Carriera

Carriera importante quella di Elisa D’Ospina. Ha iniziato la sua carriera come modella nel 2007. Questo le ha permesso di sfilare per diverse passerelle e posare nei vari cataloghi. Oggi è una delle Top-Model molto richiesta.

Negli anni l’abbiamo conosciuta anche opinionista di numerose trasmissioni televisive e radiofoniche. Si occupa di combattere problematiche come anoressia e bulimia.

Nel 2009 è stata nominata dal Ministero della Salute testimonial per la campagna “La tre giorni della salute”.

Durante la carriera Elisa D’Ospina ha anche condotto programmi sulle reti Rai,

Mediaset e Sky e ha anche presentato diverse manifestazioni.

Non tutti sanno ma Elisa D’Ospina ha una rubrica su Vogue.it, di cui è web editor, ma anche su Leonardo.it. È anche una consulente fashion e lavora per numerosi brand.

Detto Fatto

Ottenuto il successo come modella curvy, Elisa D’Ospina ha preso parte nel programma di Caterina Balivo, Detto Fatto.

Nella trasmissione il suo compito era quello di proporre tutorial e consigli rivolti a donne con taglie forti.

La presenza nel programma di Rai 2 le ha dato modo di farsi conoscere meglio.

La Volta Buona

Nel 2023 la ritroviamo come opinionista de La Volta Buona, trasmissione di Caterina Balivo.

Il libro di Elisa D’Ospina

In carriera la D’Ospina ha pubblicato anche un libro dal titolo “Una vita tutta curve”