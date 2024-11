Recentemente Elisa Esposito è sbarcata su OnlyFans, creando non poco clamore e polemiche. Ora sui social è intervenuta sua madre, che ne ha preso le difese: “Meglio così che spaccarsi la schiena di lavoro 8 ore”. Inutile dire che le sue parole hanno generato non poche critiche!

La mamma di Elisa Esposito interviene, ma è polemica

Non solo i concorrenti del Grande Fratello così come quelli de La Talpa. Spesso a far discutere sono anche i personaggi noti dei social e tra questi, senza dubbio troviamo Elisa Esposito. La TikToker, diventata famosa per le sue “lezioni” di corsivo, è di recente sbarcata anche su OnlyFans e la sua decisione ha destato non poche polemiche.

Sul web infatti in tantissimi hanno criticato questa sua decisione e per questo, a distanza di tempo, lei ha pensato bene di replicare. Nel farlo Elisa Esposito ha deciso di coinvolgere sua mamma Cinzia, senza sapere però che questi contenuti avrebbero generato ulteriori commenti negativi.

Ci sono stati degli utenti che hanno scritto sotto ai vari post delle critiche a Elisa Esposito: “Guadagnare i soldi vendendo il proprio corpo su OnlyFans”, ha scritto qualcuno. Lei non vede però quale sia il problema degli utenti. A prendere la parola e le sue difese ci ha pensato la mamma: “Meglio così che andare a lavorare 8 ore e spaccarsi la schiena”.

Un altro utente ha invitato Elisa Esposito a recarsi in pizzeria, dove lavora e trascorrere insieme 10 ore di lavoro. Ma anche in questo caso, pronta la risposta della mamma della tiktoker, che troverebbe invece più divertente andare a fare shopping. Peraltro ha anche aggiunto di essere molto orgogliosa di sua figlia.

“Non avrò mai bisogno di lavorare, ci siete già voi che lo fate”, ha concluso Elisa Esposito in questo video.

Un altro video simile di risposte agli attacchi degli hater, Elisa Esposito l’ha diffuso anche su TikTok. Come nel precedente contenuto, al suo fianco presente sempre sua madre Cinzia, che ha supportato sua figlia in questa scelta.

Entrambi i video hanno provocato diverse reazioni sui social, tra chi pensa si tratti di una provocazione e ha invitato tutti a lasciare perdere e chi invece si è piuttosto indignato per queste parole. Sta di fatto che Elisa Esposito continua a essere un personaggio molto divisivo sul web e questa trovata ha generato nuove polemiche.