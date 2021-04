1 Le anticipazioni di Amici 20

Solo qualche ora fa si è svolta la registrazione della quinta puntata del Serale di Amici 20, che andrà in onda su Canale 5 sabato 17 aprile. Tante sono state le emozioni, e come sempre non sono mancati grandi colpi di scena. A svelarci quello che è accaduto in studio è stato Il Vicolo delle News, che grazie a delle fonti ci ha raccontato in esclusiva cosa vedremo sabato sera. Ma scopriamo quello che è successo e chi è finito al ballottaggio finale. Ospiti della quinta puntata sono stati Raoul Bova e Loredana Bertè.

Anche questa settimana a dare il via alla prima manche è stata la squadra formata da Alessandra Celentano e da Rudy Zerbi. I due hanno così deciso di sfidare Arisa e Lorella Cuccarini. Nel corso della prima sfida a scontrarsi sono stati Sangiovanni e Tancredi e a vincere è stato il cantante di Lady. Successivamente è stata la volta del faccia a faccia tra Serena e Alessandro e portare il punto a casa è stato quest’ultimo. Nella terza e ultima e sfida si assiste invece allo scontro tra Deddy e Raffaele e a vincere è il primo.

La squadra di Alessandra e Rudy, come ci svelano le anticipazioni della quinta puntata del Serale di Amici 20, vince così la prima manche. Ad andare al ballottaggio provvisorio sono così Tancredi, Raffaele e Alessandro. A rischiare l’eliminazione è inaspettatamente Tancredi, che si sfiderà a fine puntata con altri due allievi, essendoci anche questa settimana una sola eliminazione.

Scopriamo adesso cosa è accaduto durante la seconda e la terza manche.