1 Sui social, Elisa Maino racconta che la macchina della mamma è stata distrutta! Ecco cosa è accaduto e le parole della blogger

Non sono ore facili per Elisa Maino. Come sappiamo la giovane blogger è uno dei volti più amati sul web, e sono a migliaia i fan che da tempo la seguono con affetto. Tuttavia adesso la youtuber è finita al centro dell’attenzione mediatica, a seguito dell’incidente avvenuto al Festival del Cinema di Venezia, per via una brutta disavventura accaduta questa notte. Con un post su Instagram infatti la Maino ha raccontato che qualcuno ha distrutto la macchina di sua mamma!

Come se non bastasse Elisa ha anche postato alcune foto dell’auto fatta a pezzi, alle quali è stato allegato un lungo messaggio di sfogo. La blogger per di più ha ammesso anche di sapere chi è stato l’autore di questo atto vandalico. Queste le sue parole a riguardo:

“Questo è successo questa notte alla macchina di mia mamma. In due anni che sono qui non mi è mai capitata una cosa del genere. Proprio questa notte. Sappiamo chi è stato poiché abbiamo le telecamere e siamo davvero scioccate. Non ci si può fidare di nessuno. Non ho nulla da dire se non: curatevi la cattiveria”.

Che nelle prossime ore Elisa Maino sveli ulteriori news su quanto accaduto? Non resta che attendere per scoprirlo.