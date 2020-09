1 A Venezia arriva anche Elisa Maino. La giovane cade dalla barca. Spuntano le foto del momento

La giovane Elisa Maino sta vivendo davvero un sogno. La giovane star del web è infatti arrivata a Venezia, insieme ad altri vip, al Festival del Cinema. L’influencer ha fatto immediatamente parlare di sé in laguna, a causa di una caduta dalla barca.

In questi giorni non solo Elisa Maino ha attirato l’attenzione. Ricordiamo infatti le dure critiche a cui ha replicato Giulia De Lellis. O ancora l’etichetta attaccata alla giacca di Georgina Rodriguez. Per non parlare del bacio saffico tra Mila Suarez e Elisa De Panicis, che ha sollevato un polverone mediatico. Mila Suarez e l’abito trasparente che ha fatto infuriare il web.

Fino alla disavventura per Beatrice Valli e Marco Fantini, vittime di furto dei loro vestiti. La Valli è stata attaccata anche per non aver indossato bene la mascherina. E ancora la polemica che ha sovrastato Giulia Latini, presente alla manifestazione dopo il Covid o il saluto ai fan (senza alcun presente) di Natalia Paragoni. Insomma non ci siamo fatti mancare davvero nulla!

Ma torniamo al fatto. Giunta nel pomeriggio di ieri come una vera star, Elisa ha raccontato la sua serata meravigliosa ai follower. Immortalata dai fotografi presenti al suo arrivo a Venezia, ecco le foto della caduta di Elisa Maino. E pensare che pochi giorni fa, mentre saliva a bordo della barca, anche Giulia De Lellis è inciampata, ma anche in questo caso, fortunatamente, non si è fatta male.

Elisa Maino cade dalla barca a Venezia pic.twitter.com/bRvrwQjhZm — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 11, 2020

Il momento della caduta ha fatto, come suo solito, il giro del web e in tanti hanno anche commentato la presenza di Elisa Maino in laguna. A seguire ecco alcune delle curiosità sulla star di TikTok…