Il concerto evento di Elisa a San Siro è stato un vero successo. La serata è stata arricchita anche da numerosi ospiti, che hanno raggiunto la cantante sul palco. Ecco gli artisti presenti allo show.

Gli ospiti di Elisa

Elisa ha conquistato San Siro! Ieri sera infatti la cantante si è esibita per la prima volta nella sua carriera al Meazza di Milano, già sold out da mesi.

Nel corso delle tre ore di spettacolo la Toffoli ha presentato tutti i suoi più grandi successi, che oggi la rendono una delle artiste più versatili e amate della musica italiana.

Non sono mancate anche le sorprese. Sul palco infatti sono arrivati anche numerosi ospiti, che hanno arricchito e impreziosito la serata, che in autunno andrà in onda su Canale 5.

Ma chi si è esibito dunque con la cantante? Andiamo a scoprirlo.

Giuliano Sangiorgi ospite al San Siro di Elisa

Giuliano Sangiorgi ed Elisa a San Siro pic.twitter.com/V3Vnjz8r8S — Roberto (@sali_roberto) June 18, 2025

Il primo grande ospite del concerto evento a San Siro è stato Giuliano Sangiorgi.

La Toffoli e la voce leader dei Negramaro si sono esibiti inizialmente sulle note della celebre Basta così.

Successivamente i due artisti hanno proposto Ti vorrei sollevare.

Ma non è ancora finita.