1 La reazione di Elisa Visari

Sono ormai passati diversi mesi da quando Andrea Damante e Elisa Visari hanno dato ufficialmente il via alla loro relazione. Come sappiamo dopo la fine della tormentata storia d’amore con Giulia De Lellis, l’ex tronista di Uomini e Donne ha voltato del tutto pagina, e si è così legato alla modella. Inizialmente però la coppia non ha ufficializzato subito la relazione, e solo dopo essere stati beccati più volte insieme i due hanno deciso di uscire allo scoperto.

Andrea ed Elisa hanno così iniziato a mostrarsi insieme sui social, e ad oggi sembrerebbe che tutto proceda per il meglio, al punto che Damante ha anche dedicato un tatuaggio alla sua fidanzata, che non è passato inosservato. La modella e il deejay nel mentre appaiono felici ed innamorati e sembrerebbe che nulla possa rovinare la loro serenità.

In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che ha portato Elisa Visari nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. La modella è stata protagonista di un’intervista in diretta sui social, ma nel corso della chiacchierata c’è stata una piccola gaffe. Elisa è stata infatti chiamata Giulia per errore e naturalmente l’incidente non è passato inosservato. Non è tardata anche ad arrivare la reazione della Visari stessa, che pur avendo sgranato gli occhi ha preferito rimanere in silenzio. Ecco il video del momento, che sta facendo il giro del web.

Sui social nel mentre sono arrivati i commenti degli utenti, che hanno ipotizzato che Elisa sia stata scambiata per Giulia De Lellis, ex di Andrea Damante. La piccola gaffa ha fatto anche sorridere i più, e naturalmente il video è già diventato virale.