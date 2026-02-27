L’ex velina Elisabetta Canalis rompe il silenzio con una citazione al veleno che sembra confermare l’addio definitivo al rugbista

Il panorama del gossip italiano si infiamma nuovamente attorno alla figura di Elisabetta Canalis. Dopo settimane di indiscrezioni riguardanti la sua vita sentimentale, l’ex velina ha scelto Instagram per lanciare quello che appare come un durissimo atto d’accusa. Le tempistiche non sono affatto casuali: la pubblicazione arriva a ridosso dei rumors diffusi da Vanity Fair, che davano ormai per conclusa la frequentazione con il rugbista Alvise Rigo. Sebbene la coppia non avesse mai ufficializzato il legame con comunicati formali, gli indizi raccolti negli ultimi mesi parlavano chiaro.

Dalla complicità in moto alle ombre della crisi

La storia tra i due sembrava procedere a gonfie vele, alimentata da scatti rubati e momenti di condivisione pubblica. Ricordiamo tutti la foto pubblicata in occasione del compleanno di Alvise, dove Elisabetta appariva abbracciata a lui in sella a un motorino tra le strade di Milano. Non solo: la Canalis aveva fatto da guida d’eccezione durante il soggiorno di Rigo a Los Angeles. Persino le telecamere di Ciao Maschio, con le domande incalzanti di Nunzia De Girolamo, avevano messo in luce un evidente imbarazzo del rugbista, segno di un sentimento che faticava a restare confinato nella sfera privata. Eppure, l’idillio pare essersi spezzato bruscamente.

Il post della discordia: il codice dei like e la gelosia

La stoccata finale è arrivata tramite una storia in lingua inglese dal contenuto inequivocabile. La Canalis ha esaltato il fascino degli uomini “irraggiungibili”, criticando aspramente chi dispensa like compulsivi a ogni profilo femminile. Definire “imbarazzante” un uomo troppo disponibile online suona come una condanna senza appello per Alvise Rigo, suggerendo che dietro la rottura ci sia una profonda mancanza di esclusività.

