1 La foto di Elisabetta Canalis da bambina

Oggi è un giorno davvero speciale per Elisabetta Canalis. La showgirl nata a Sassari il 12 settembre 1978 festeggia oggi il suo 43esimo compleanno. Eppure in passato, quando ancora era una studentessa del Liceo Classico Domenico Azuni della sua città, non avrebbe mai immaginato di diventare il personaggio amato e conosciuto che è ora.

Un cambiamento importante nella sua vita è arrivato grazie al trasferimento a Milano, dove ha proseguito gli studi (senza conseguire però la laurea) e preso parte a vari casting. Provini che, via via le hanno aperto le porte al mondo dello spettacolo a Elisabetta Canalis. Dopo alcuni tentativi e comparse, la popolarità è arrivata grazie a Striscia La Notizia, come velina del programma accanto a Maddalena Corvaglia (con la quale ha avuto il piacere poi nel 2005 di condurre per una settimana).

Poi sono arrivate le prime copertine di giornali, calendari a cui ha posato, andati a ruba, e altre trasmissioni o film, da Controcampo alla serie TV di Canale 5, Carabinieri o la sitcom Love Bugs nel 2005. Ma anche Le Iene, il Festival di Sanremo nel 2011 o L’Isola di Pietro nel 2018. Questi sono solo alcuni dei tantissimi progetti che l’hanno vista protagonista. Adesso, invece, dopo essersi trasferita in America, si trova al timone di Vite da copertina su TV8.

E proprio con il ritorno in TV che Elisabetta festeggia al meglio il suo compleanno. Ed ecco qui una dolcissima foto di Elisabetta Canalis da bambina….

Foto di Elisabetta Canalis da bambina

Sui social tantissimi fan non hanno perso occasione di scrivere dolci pensieri per lei. Tra i tanti, però, notiamo anche messaggi da parte di alcuni volti noti. Come Federica Fontana o l’ex velina di Striscia, Costanza Caracciolo, ora sposata con Christian Vieri, vecchia fiamma proprio di Elisabetta Canalis.

Anche noi di Novella2000.it ci uniamo nel fare i nostri migliori auguri a Elisabetta Canalis! Le notizie su di lei, intanto, non sono finite qui…