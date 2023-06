NEWS

Andrea Sanna | 4 Giugno 2023

GF Vip 7

In un’intervista radiofonica un ex concorrente del GF Vip 7 ha commentato la fresca rottura tra Daniele e Oriana

La notizia della rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli dopo il GF Vip ha fatto piuttosto discutere. A commentare l’accaduto anche Matteo Diamante che ha ben conosciuto entrambi per aver convissuto con loro nella Casa per alcune settimane. L’ex vippone ha rilasciato un’intervista a Turchesando, la trasmissione di Turchese Baracchi in onda su Radio Cusano Campus.

Matteo si è detto dispiaciuto per questa situazione che si è creata e ha fatto sapere che ci sono tante motivazioni dietro che nessuno conosce. Sul web, secondo il suo parere, si vede solo la parte più brutta dove i diretti interessati litigano. A detta sua, però, sarebbe meglio non esagerare sui social, specie se si vuole tentare comunque di mantenere un rapporto nato nella Casa del GF Vip:

“A meno che non ci sia qualcosa dietro, allora forse è più litigare sui social che litigare per i fatti propri. C’è da dire che io e Oriana non è che abbiamo avuto tutto questo gran rapporto, anzi ti dico la verità, non ci stiamo neanche più di tanto simpatici”.

Matteo Diamante ha poi spiegato di trovarsi insieme ad Antonella, Edoardo e Daniele, quando sui social è scoppiato il caos. Gesto peraltro che la stessa Oriana pare non aver apprezzato. Queste le parole dell’ex del GF Vip: “Sembrava quasi fosse colpa dei Donnalisi. Anche Nikita è stata vicina a Daniele per mesi e poi si è allontanata perché Oriana ha detto di stargli lontana. Secondo me lei questa cosa l’ha un po’ patita”.

Durante la chiacchierata l’ex concorrente del GF Vip ha detto di aver letto sui social anche dell’incontro avvenuto tra Oriana e Antonino dopo il party di Signorini: “Avranno iniziato a litigare da lì, ma Antonella non c’entra niente. Ho capito che la cosa fosse precedente. Io ero presente alla festa di Signorini ma poi sono andato a casa. Sì secondo me si risolve. Speriamo. Se due persone si vogliono davvero bene superano qualsiasi cosa, al di là dei fandom”.

