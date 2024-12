Elisabetta Canalis a Belve si è trovata a parlare ancora una volta della sua fantomatica ricetta del pollo alla piastra, confermando ancora che non è stata lei a idearla.

A distanza di anni, Elisabetta Canalis torna a parlare del suo pollo alla piastra

A Belve Elisabetta Canalis si è trovata nuovamente a dover affrontare il “mistero” della ricetta del pollo alla piastra, un tormentone del gossip italiano che continua a tener banco sui social. Ospite di Francesca Fagnani nel celebre programma Belve, la showgirl ha colto l’occasione per fare chiarezza su una vicenda che la accompagna da tempo.

Durante l’intervista, Elisabetta ha parlato di vari aspetti della sua vita, dalle relazioni passate con figure di spicco come Bobo Vieri e George Clooney, fino ai dettagli più curiosi e leggeri che il pubblico non smette di ricordare. Tra questi, non poteva mancare l’iconico episodio del pollo alla piastra, che da anni smuove l’ilarità di milioni di italiani.

Tutto ebbe inizio quando, anni fa, un noto magazine di gossip riportò la presunta ricetta del pollo alla piastra attribuendola alla Canalis. La semplice preparazione si basa su due elementi fondamentali: una piastra calda e il pollo che quando diventa bianco è pronto. Il noto trafiletto non aggiungeva altro, lasciando intendere che quella che veniva definita come ricetta non era in realtà tale.

Il popolo del web ha atteso a lungo questo momento, e negli ultimi giorni, sin da quando è stato annunciato che Elisabetta Canalis sarebbe stata ospite a Belve, ha sperato che Francesca Fagnani avrebbe citato il tanto chiacchierato pollo alla piastra.

“Io voglio sapere chi è la persona che ha scritto quel box. Mi ha rovinato. Come hanno fatto tutti a ricordarsi nel tempo di una cosa del genere?”, ha spiegato Elisabetta Canalis.

Infatti secondo quanto detto dalla showgirl, la “ricetta” è stata erroneamente associata a lei. Negli anni però la sua semplicità l’ha resa comunque ragione di scherno da parte degli appassionati di gossip di tutta Italia. Sono tantissimi ancora oggi i meme e le battute su questo fantomatico pollo alla piastra di Elisabetta Canalis.

La ex velina però ha voluto anche ironizzare sulla vicenda: “Difficoltà? Tempo di cottura?”

Così, ancora una volta, il pollo alla piastra torna a far parlare di sé, confermandosi uno degli aneddoti più virali della carriera di Elisabetta Canalis.