Un addio che sapeva di… lutto! La bomba è sganciata!

Elisabetta Canalis confessa: “La separazione da Brian? Un vero lutto” L’ex Velina a cuore aperto su Vanity Fair: “Oggi ci vogliamo più bene di prima, per Skyler restiamo una famiglia atipica ma unita”

La nostra splendida Elisabetta Canalis ha scelto Vanity Fair per fare luce sul capitolo più delicato della sua vita recente: la fine del matrimonio con il chirurgo americano Brian Perri. E le sue parole sono un pugno allo stomaco. “È un po’ come un lutto,” ha confessato la showgirl sarda, paragonando la separazione a una perdita dolorosa. Ma non c’è dramma, bensì una maturità sorprendente: “Se una coppia fa questa scelta è perché pensa sia la migliore per tutti. Nel mio caso è stata una decisione che ci ha permesso di volerci bene ancora di più e di avere un rapporto sereno.”

I tre moschettieri di Los Angeles: Skyler, mamma e papà

Dimenticate le guerre legali da tabloid! Elisabetta e Brian sono l’esempio di come si può restare una famiglia, anche senza fede al dito. L’ex coppia ha messo la figlia, la piccola Skyler, al primo posto, creando un modello di convivenza post-matrimoniale davvero sui generis. “Lui è un padre molto presente. Noi facciamo tante cose insieme: siamo una coppia un po’ atipica,” rivela Eli. E attenzione, ci sono delle date sacre, dei veri e propri “spazi intoccabili”: “Halloween, Natale, le vacanze d’estate sono momenti che passiamo assieme a lei, lasciando da parte qualsiasi dissapore.” Un quadretto di armonia per il bene della loro bambina.

La Sardegna è lontana, ma…

Ma la domanda che tutte le fan si pongono è: “Elisabetta tornerà in Italia?”. La risposta è un diplomatico… ni! “Qui (a Los Angeles) sto benissimo,” spiega, ma rassicura che il cordone ombelicale con la sua Italia non si è mai spezzato. “Ho anche la grande fortuna di lavorare in Italia, per cui non mi sono staccata del tutto dal mio Paese. Ci torno ogni due mesi, resto 10 giorni, lavoro e rientro.

Mamma Canalis, guida per una futura star?

Infine, l’immancabile quesito sulla figlia: e se Skyler volesse seguire le orme di mamma nel mondo dello spettacolo? Elisabetta ha le idee chiare: “Vorrei che lei studiasse quello che le piace.” Ma se la figlia sognasse il set? “Potrei magari farle da guida, suggerirle come muoversi. Qualsiasi cosa farà la sosterrò.” Insomma, Skyler ha già la sua personalissima manager d’eccezione!

A cura di Alba Cosentino

