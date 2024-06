Elisabetta Franchi annuncia la fine della sua storia con Alan Scarpellini: “Si è innamorato di un’altra”

Social

Andrea Sanna | 3 Giugno 2024

Elisabetta Franchi

“Si è innamorato di un’altra”, così Elisabetta Franchi ha annunciato la fine della storia d’amore con il compagno Alan Scarpellini. La nota stilista ha rivelato l’accaduto in risposta ad alcune domande degli utenti su Instagram.

Elisabetta Franchi annuncia la rottura da Alan Scarpellini

Se tutti gli occhi sono puntati sulla rottura tra Fedez e Chiara Ferragni e i loro movimenti social tra avvistamenti vari, non sono i soli. I Ferragnez non solo l’unica coppia a essere scoppiata! La nota stilista ha chiuso la propria relazione con Alan Scarpellini, almeno da quanto ha rivelato lei sul suo profilo, a sorpresa.

Ricordiamo che Elisabetta Franchi era felicemente impegnata accanto ad Alan Scarpellini da ben 15 anni. Entrambi arrivavano da storie importanti, in cui hanno avuto dei figli: lei una figlia di nome Ginevra (che oggi ha 16 anni), lui invece Martina. Insieme poi hanno avuto un terzo figlio, di nome Leone, che spesso compare sui profili Instagram di entrambi.

Ora però l’amore che li univa sembra essere cessato ed è stata Elisabetta Franchi a confidarlo in risposta ad alcuni utenti nelle scorse ore. In molti si domandavano che fine avesse fatto Alan Scarpellini. E senza esitare lei ha dato una risposta ben precisa.

Tutto è nato dal post pubblicato da Elisabetta Franchi in compagnia dell’amica Greta Borrelli. Le due nello scatto sono a bordo di una Porsche. E ad accompagnare l’immagine, questa didascalia: “La vita è un’avventura unica. Va vissuta appieno perché è semplicemente fantastica”. Ad aggiungere poi una frase in inglese il cui significato è il seguente: “Impossibile non innamorarsi”.

Questo ha portato i fan a porsi un quesito, palesato poi da una fan: “Ma suo marito non si vede più, gli è successo qualcosa?”. Elisabetta Franchi, che avrebbe potuto sorvolare se avesse voluto, ha deciso di replicare: “Si è innamorato di un’altra donna. Peccato non me lo volesse dire, ma l’ho fatto io per lui. Buona vita”. Una reazione che ha spiazzato tutti.

Le risposte di Elisabetta Franchi su Instagram

Ci sono però anche altri commenti ai quali Elisabetta Franchi ha risposto in maniera molto schietta. Un’altra utente ha domandato se fosse suo marito o solo compagno e che tutti dovrebbero prenderla da esempio:

“Non era mio marito per fortuna, ho fatto un bellissimo bambino con lui, il nostro Leone, ma lui è fuori. Chi non rispetta non merita, ogni donna dovrebbe capirlo”, ha risposto la stilista. Frase che sembra lasciare intendere dunque che la decisione di troncare sia arrivata proprio da Elisabetta Franchi dopo quanto sarebbe accaduto.

La favola d’amore tra Elisabetta Franchi e Alan Scarpellini sembra essere naufragata. C’è da precisare che, a parte questi commenti social, non è stato rilasciato alcun comunicato ufficiale. Vedremo se i due decideranno di raccontare la loro verità o preferiranno mantenere il silenzio.