Fedez lancia il singolo Sexy Shop, Chiara ‘per ripicca’ spinge Mezzo rotto di Amoroso-BigMama

Andrea Sanna | 2 Giugno 2024

Chiara Ferragni

Su TikTok un nuovo video di Chiara Ferragni lascia pensare sia una nuova frecciatina nei confronti di Fedez. L’influencer infatti pare abbia deciso di mandare virale Mezzo rotto di Alessandra Amoroso e BigMama, proprio mentre Fedez ha lanciato il singolo Sexy Shop.

Chiara Ferragni, ripicca social contro Fedez?

Continua a far parlare la crisi matrimoniale e il brusco allontanamento tra Chiara Ferragni e Fedez, così come i gossip che ne sono conseguiti e presunti flirt. Stavolta però è un nuovo gesto dell’imprenditrice digitale che non è sfuggito all’occhio attento degli utenti. Ma vediamo di cosa si tratta.

Nelle scorse ore vi abbiamo parlato di alcune dichiarazioni inedite che l’imprenditrice digitale avrebbe fatto, così come il weekend trascorso in Versilia, dove casualmente si trova anche il rapper.

A queste condizioni pare proprio che Chiara Ferragni e Fedez siano sempre più distanti e, spesso e volentieri, sui social non sono mancate frecciatine. Lui con la musica e i presunti riferimenti nel nuovo brano Sexy Shop, nonostante le sue smentite, mentre lei con delle mosse social. Pensiamo per esempio alla foto con la statua di Napoleone e dei like ad alcuni commenti ben precisi.

Adesso la nuova reazione di Chiara Ferragni riguarda le ultime uscite musicali e i tormentoni estivi che ci faranno compagnia da qui ai prossimi mesi. Chiara Ferragni a modo suo sembra sostenere Mezzo rotto, di Alessandra Amoroso e BigMama. Non è stata però lei stessa a pubblicare il video con in sottofondo questo brano, ma in maniera differente.

Chiara Ferragni ha postato un video indirettamente sul profilo di TikTok da parte del suo truccatore e amico, Manuele Mameli. “Un caso”, ha scritto lui con il cuore spezzato e l’hashtag #mezzorotto. Poi ha taggato l’influencer. Ecco il video in questione come potete ben vedere qui sotto.

Per molti si è trattato di una frecciatina a Fedez che, proprio lo stesso giorno è uscito con Sexy Shop, brano cantato insieme al collega Emis Killa. Sarà davvero così o si sarà trattato di un caso?