1 GF Vip: in diretta Elisabetta Gregoraci attacca Dayane. Il motivo dello scontro è ancora Oppini

Puntata decisamente frizzante al GF Vip. Nel corso della diretta infatti si è verificato uno scontro tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello. La showgirl ha attaccato la modella e il motivo, ancora una volta, è Francesco Oppini.

Come vi abbiamo raccontato nel corso della settimana Dayane Mello ha deciso di mettere da parte l’ascia di guerra contro Oppini e cercare un confronto con lui. Per tale ragione gli ha scritto una lettera che Francesco ha parzialmente apprezzato, decidendo poi di confrontarsi con Dayane. Atteggiamento che ha smosso gli animi tra gli altri vipponi, tra cui Zorzi (questioni poi risolte).

Successivamente Dayane in stanza con Pierpaolo ed Elisabetta è tornata sull’argomento e ha ripetuto le stesse cose dette nei giorni scorsi, aggiungendo anche di esserci rimasta male per alcune esternazioni di Francesco nei suoi riguardi (cose dette anche in puntata). Peccato però che una volta uscita dalla camera, Elisabetta Gregoraci ha raccontato la sua versione a Oppini. Lasciando basita Dayane, che nel corso della diretta è venuta a conoscenza dell’accaduto.

Per tale ragione ecco lo scontro in puntata. Vista particolarmente giù di corda, Alfonso ha interpellato Dayane che si è così sfogata. Dayane Mello ha ammesso di sentirsi umiliata e ha dato della bugiarda a Elisabetta, che ha replicato allo stesso modo, sottolineando come, a suo dire, avrebbe dovuto riprendere questo argomento direttamente con Francesco…

Dayane VS Elisabetta… qualcuno tra voi riesce a tenere il conto dei loro colpi che continuano durissimi? 😏 #GFVIP pic.twitter.com/MAuS8c4H6U — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 13, 2020

Gli animi si sono decisamente surriscaldati al GF Vip e ancora una volta tra le protagoniste ritroviamo Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello!