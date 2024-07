Una coppia da sogno quella formata da Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo! I due atleti, che sono innamorati nella vita, hanno vinto due medaglie nello stesso momento alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lui il bronzo negli 800 stile libero, lei l’oro nella spada a squadre.

Paltrinieri e Fiamingo, coppia da sogno alle Olimpiadi 2024

È stata un’altra giornata da segnare sul calendario quella che ha visto protagonisti i nostri atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dei traguardi eccezionali che, tra i tanti, portano la firma di Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero con un bronzo e Rossella Fiamingo nella finale della scherma (spada a squadre) con un meritatissimo oro. Per chi non lo sapesse i due sono fidanzati nella vita e per pura coincidenza si giocavano la finale nello stesso momento!

La relazione tra Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo è nata a Tokyo 2020, proprio grazie alle Olimpiadi. Non sono sposati oggi, ma chissà non possano decidere di fare il grande passo dopo i Giochi Olimpici di Parigi, città che le ha consegnato due nuove maglie da appendere al collo.

Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo non hanno avuto modo ieri di poter assistere ai rispettivi impegni, dato che erano impegnati su due fronti diversi, lui in vasca e lei in pedana. Eppure erano utili con il cuore. Il primo a concludere è stato il nuotatore centrando la medaglia di bronzo e confermandosi come uno degli atleti più forti e importanti.

Nel momento in cui Gregorio Paltrinieri festeggiava il suo bronzo sul podio, dall’altra parte Rossella Fiamingo esultava con le sue compagne per il clamoroso oro nella spada a squadre. L’atleta ha poi raccontato che avrebbe provato a contattarla, ma di non aver ricevuto una risposta a causa del tanto caos. “Le ho mandato dieci messaggi e non mi ha risposto ancora. Ho seguito la sua gara, non vedo l’ora di essere al villaggio e vederla”, ha detto emozionato poi.

Ripreso il telefono in mano, però Rossella Fiamingo ha risposto alla videochiamata di Gregorio Paltrinieri, come mostrato dalla stessa campionessa tra le storie di Instagram. Insieme hanno festeggiato le due pesantissime medaglie appena conquistate a Parigi.

La storia Instagram di Rossella Fiammingo con Gregorio Paltrinieri

Per i due innamorati e campioni dello sport, ci sarà dunque tanto da festeggiare. E noi non possiamo che essere orgogliosi e felici per loro!