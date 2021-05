1 La showgirl frequenta Stefano Coletti?

In passato Stefano Coletti è stato associato a Elisabetta Gregoraci come suo flirt. Tuttavia nessuno aveva mai dato una risposta chiara e definitiva sulla questione. Begli ultimi giorni si era tornato a parlare dell’argomento in quanto lui aveva pubblicato tra le Stories del suo profilo Instagram delle foto che lo ritraevano insieme alla showgirl. I fan, allora, hanno cominciato ad attaccarla accusandola di aver mentito durante il Grande Fratello Vip quando aveva smentito una storia con il pilota automobilistico.

A causa di tutto questo gran trambusto, perciò, Stefano ha scritto un post sul social fotografico in cui ha tentato di spiegare la situazione. Leggiamo, quindi, le sue parole che cercano di illustrare le origini del loro rapporto:

Conosco Elisabetta da anni, e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto. Non eravamo insieme ai tempi del GF, quindi non capisco perché dovrebbe essere bugiarda. Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa, è una persona unica, speciale, e non si merita sicuramente questo trattamento. Eli ed io non stiamo insieme.

Ad oggi, quindi, Stefano Coletti ed Elisabetta Gregoraci non stanno insieme e non si definiscono una coppia. Da parte della conduttrice ed ex gieffina, intanto, continuava il silenzio stampa. Tutto questo, almeno, fino a poche ore fa. Infatti anche lei ha scritto un lungo post tra le sue Stories di Instagram. Andiamo, perciò, a scoprire cosa ha detto e in che modo ha messo in chiaro la situazione. Se siete interessati non vi resta che continuare a leggere…