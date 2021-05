1 Parla Stefano Coletti

Sono ormai mesi, come ben sappiamo, che si parla di una presunta relazione tra Stefano Coletti ed Elisabetta Gregoraci. Secondo i più maliziosi, la conduttrice già ai tempi della partecipazione al Grande Fratello Vip 5 era impegnata col pilota, nonostante in più occasioni lei stessa aveva ammesso di essere single. Col passare del tempo però i sospetti del web si sono accentuati sempre di più e numerosi sono stati gli indizi che sembravano collegare Stefano ed Elisabetta, che tuttavia non hanno mai confermato la presunta storia. Quando però qualche ora fa è accaduto qualcosa di inaspettato, i due sono tornati nuovamente al centro del gossip. Proprio Coletti ha infatti postato un tenero scatto insieme alla Gregoraci, e a quel punto il web si è sbizzarrito. In molti hanno infatti ipotizzato che il pilota stesse annunciando di avere una relazione con l’ex gieffina, e così è partita una lunga polemica.

Sui social infatti numerosi utenti hanno ingiustamente accusato Elisabetta Gregoraci, etichettandola come “bugiarda”. Così ad intervenire è stato lo stesso Stefano Coletti, che con una storia su Instagram ha svelato come stanno in realtà le cose con la conduttrice. Stando alle sue parole, sembrerebbe che i due si stiano frequentando e che non abbiano una relazione ufficiale. Ma non solo. Il pilota ha chiarito che ai tempi del Grande Fratello Vip 5 entrambi erano del tutto single. Queste le sue dichiarazioni:

“Conosco Elisabetta da anni, e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto. Non eravamo insieme ai tempi del GF, quindi non capisco perché dovrebbe essere bugiarda. Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa, è una persona unica, speciale, e non si merita sicuramente questo trattamento. Eli ed io non stiamo insieme”.

Chiarezza dunque è stata fatta. Attualmente Stefano Coletti ed Elisabetta Gregoraci si stanno frequentando, e non hanno una relazione ufficiale. Tuttavia non è da escludere che in futuro i due diventino una coppia. In attesa di scoprire cosa accadrà, solo qualche giorno fa la conduttrice ha parlato del suo matrimonio con Flavio Briatore. Rivediamo le sue dichiarazioni.