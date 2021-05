1 La conferma di Stefano Coletti

Cosa c’è tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti? Si tratta di una semplice amicizia o tra i due c’è qualcosa di più. Le ultime mosse del pilota automobilistico insospettiscono. Specie dopo aver confermato la relazione (o frequentazione che dir si voglia) mediante un post, poi eliminato, come vedremo più avanti.

Ma per capirci qualcosa di più occorre fare un passo indietro. La partecipazione di Elisabetta Gregoraci al GF Vip ha acceso spesso e volentieri i riflettori sulla sua vita privata. Ad alimentare ancor di più i chiacchiericci sul suo mondo lontano dalle telecamere anche gli aerei ricevuti nei mesi di permanenza nella Casa più spiata d’Italia.

E a proposito dei messaggi aerei, si è tanto parlato di alcuni in particolare come “Sei l’epicentro del mio terremoto”, “Roma capitale del mio cuore” e “Roma mi manchi”. Tutti portavano la firma di un certo Rio, scoperto essere poi il soprannome proprio di Stefano Coletti, come fatto sapere da Giornalettismo che ne ha lanciato lo scoop. Molti telespettatori ancora oggi si chiedono dunque se il cuore di Elisabetta è o meno impegnato.

Lei ha sempre negato, ma a quanto pare Stefano Coletti non ha mollato la presa in questi mesi e, nelle scorse ore su Instagram ha pubblicato una serie di foto sospette, accompagnate da cuori rossi.

Le storie Instagram di Stefano Coletti

Come potete ben vedere a balzare all’occhio oltre alla targa della macchina dedicata alla data di nascita di Elisabetta Gregoraci, c’è anche il tatuaggio di Stefano Coletti (lo vediamo bene in vista nella seconda foto). Non è altro che la stessa frase scelta per il famoso aereo volato sopra la Casa del GF Vip. “Sei l’epicentro del mio terremoto”.

Indizi che hanno iniziato ad insospettire, ma ovviamente non è finita qui, perché Stefano Coletti ha anche pubblicato un post, per poi cancellarlo subito dopo…