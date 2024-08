Nel nuovo numero di Novella 2000, Elisabetta Gregoraci ha commentato la conduzione di Ilary Blasi a Battiti Live: “Non oso pronunciarmi”.

Elisabetta Gregoraci su Ilary Blasi a Battiti Live

In questa calda estate, Novella 2000 non va in vacanza né sul sito né in edicola. E proprio sul cartaceo oltre all’intervista del maestro Beppe Vessicchio (che ha anche preso le difese di Elodie e Annalisa), troverete un’intensa chiacchierata con Elisabetta Gregoraci, realizzata da Maridì Vicedomini.

La sua esclusione alla conduzione di Battiti Live è stata molto chiacchierata, specie quando al suo posto sono arrivati Ilary Blasi e Alvin. Ma cosa ne pensa di questo cambio di rotta Elisabetta Gregoraci? A Novella 2000 si è esposta, senza però sbilanciarsi troppo:

«Quel programma, quello studio, con tutti gli operatori hanno rappresentato per me una grande famiglia; quest’anno la conduzione è passata alla Blasi, ma non oso pronunciarmi a riguardo».

Insomma nel rispondere Elisabetta Gregoraci è stata piuttosto diplomatica e non ha aggiunto granché. Al momento pare peraltro che Ilary Blasi possa essere riconfermata anche per la prossima estate, visti i buonissimi risultati ottenuti. Dall’altra parte, invece, la Gregoraci la rivedremo altrove.

La conduttrice dopo tanti anni a Mediaset farà infatti il suo ritorno in Rai al timone di Questioni di stile. La trasmissione andrà in onda il giovedì in seconda serata dal 26 settembre al 31 ottobre. A proposito di questo Elisabetta Gregoraci ha detto di essere molto felice di ritornate sulla rete di stato, ancor di più perché “in veste di ‘condottiera’ di un format dedicato al mondo della moda”, alla quale è molto legata.

Si tratterà di un format in cui in prima persona esplorerà il mondo della moda, ne approfondirà l’evoluzione, soffermandosi anche sul ruolo dei social media nell’innovazione della comunicazione e rapporti interpersonali.

Insieme a Elisabetta Gregoraci un team di “corrispondenti singolari”, i quali con la loro spiccata personalità e stile parleranno delle mode del momento e delle ultime tendenze. Sarà dunque un programma dal taglio leggero, coinvolgente e destinato al pubblico. Una fusione tra informazione e intrattenimento dove non mancherà l’ironia.

In bocca al lupo a Elisabetta Gregoraci per la sua nuova avventura. Le altre dichiarazioni, invece, le trovate in edicola sul nuovo numero di Novella 2000.