1 GF Vip: Elisabetta Gregoraci si è detta delusa a causa dell’atteggiamento di Pierpaolo Pretelli

Nuovo capitolo sui Gregorelli nel corso di questa serata del GF Vip. Elisabetta Gregoraci, che ha abbandonato il reality la scorsa settimana per tornare da suo figlio, si è detta delusa da Pierpaolo Pretelli, la persona con la quale ha legato di più in Casa.

Secondo Elisabetta, infatti, Pierpaolo sembrava così tanto sofferente della sua uscita, quando in realtà l’ha visto decisamente più sollevato. Il suo comportamento sembra aver ferito la Gregoraci che ha deciso così di affrontarlo durante la puntata:

“Mi avete quasi accusata dicendomi che ‘Pierpaolo sta male. Elisabetta ti fa stare male’. Tra l’altro è arrivata anche Selvaggia in tua difesa e l’abbiamo visto! Quindi, per carità. Io sono molto felice se tu stai bene. Però il giorno dopo, in questo modo, mi è parso un po’ strano” – ha detto Elisabetta Gregoraci.

Pierpaolo ha cercato di giustificarsi e ha dichiarato: “La parte di sofferenza io l’ho superata… poi dimmi cara”, ma Elisabetta non è parsa dello stesso avviso e ha manifestato la sua delusione: “Hai fatto un po’ la vittima in questo periodo. ‘Dimmi cara’ poi… fino a ieri mi chiamavi ‘Eli’, facevi quello dolce. Ho capito che devi sopravvivere lì, però…”

Dalla sua Pierpaolo Pretelli ha detto che se si è comportato così è stato solo per voler reagire dal malessere avuto in questo periodo. Ma Elisabetta Gregoraci non ha avuto qualcosa da dire solo all’ex velino, ma ha lanciato una frecciatina anche nei confronti di Cristiano Malgioglio.