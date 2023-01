NEWS

Nicolò Figini | 22 Gennaio 2023

In una nuova foto pubblicata sui suoi social Elisabetta Gregoraci si è mostrata in forma smagliante con un outfit provocante

L’abbigliamento provocante di Elisabetta Gregoraci

Qualche tempo fa Elisabetta Gregoraci aveva detto a Silvia Toffanin, durante un’intervista a Verissimo, di essere molto serena e contenta. Non si era aperta in merito alla sua vita privata, che da sempre tiene per sé: “Io quando mi vivo le cose sono un po’ scaramantica, ho sempre l’ansia che poi succeda qualcosa. Mi sto vivendo questa cosa molto serenamente, molto alla giornata, ma sono tanto felice! Incrociamo le dita…“.

Le cose adesso sono cambiate e ha mostrato sui social il suo nuovo fidanzato. Lui si chiama Giulio Fratini e lavora come manager. Nelle Instagram Stories pubblicate dalla conduttrice si mostra molto timido e non abituato alla luce dei riflettori. Tuttavia sembrano molto felici insieme. Passano tanti momenti l’uno con l’altra e forse quello che vediamo qui sotto è uno di quelli. Fatto sta che ciò che notiamo è sicuramente la forma strepitosa della showgirl. Nell’immagine, infatti, si presenta con una maglia che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Una sorta di vedo e non vedo che lascia scoperto lo stomaco, mettendo in risalto gli addominali.

Elisabetta Gregoraci sexy a Monaco

Tanti i complimenti che sono arrivati a Elisabetta Gregoraci da parte dei suoi fan e degli amici famosi che la seguono sul social fotografico. Tra i “mi piace“, qui sopra possiamo anche notare quello di Mara Venier, per esempio. In descrizione si legge: “Lights & Vibes of a Monaco Night“. Una serata, quindi, nella quale si è potuta rilassare e sfoggiare questo outfit molto provocante. Voi che cosa ne pensate? Vi piace il suo abbigliamento? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Nel mentre vi ricordiamo di continuare a seguirci per non perdervi tante altre news.