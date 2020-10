Elisabetta Gregoraci frequenta Piero Baroni de Il Volo?

Elisabetta Gregoraci: dopo Mr. Rain frequenta Piero Baroni, il tenore de Il Volo?

Ho scoperto che Elisabetta Gregoraci ha avuto un flirt (magari più che innocente) con il cantante Mr. Rain, signor pioggia, che ha conosciuto durante la settimana in cui ha presentato, prove comprese, Battiti Live, la fortunata trasmissione di Radio Norba. Mr. Rain ovviamente è italianissimo (da Tony Renis in poi i cantanti italiani adorano i nomi stranieri), visto che è lo pseudonimo di Mattia Balardi cresciuto a pane e polenta a Desenzano del Garda. Della notizia se ne è occupata Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, dove ero presente anch’io.

E proprio da Barbarina è stato insinuato, anche dalla d’Urso, che Elisabetta Gregoraci sì aveva gioito quando sulla casa del Grande Fratello Vip è arrivato l’aereo con al scritta sulla scia che diceva “Tu sei l’epicentro del mio terremoto”. Sì è un verso di una canzone di Mr Rain, ma «Mi risulta che sia un altro cantante ad aver inviato quell’aereo», mi ha detto Barbara che ha concluso «E mi dicono che fa parte di un gruppo».

Vero? Falso? Possibile che chi mi ha parlato di Mr. Rain fosse su una strada sbagliata? Mi sembra strano, visto che chi me lo ha detto è molto, molto, molto vicino all’ex signora Briatore. Tra l’altro la Gregoraci proprio dentro alla casa del GfVip ha detto che fuori ha un flirt ed io ho pensa-to che potesse essere Mr. Rain.

Invece a Canale 5, dove si produce il Grande Fratello Vip, che, condotto da Alfonso Signorini, va piuttosto bene anche come ascolti, mi dicono che Elisabetta sarebbe innamorata di un cantante, ma non sarebbe Mr. Rain come ho detto, ma si tratterebbe di Piero Baroni, uno dei tre tenori (basta chiamarli tenorini) di Il Volo. Barone infatti è uno dei componenti de Il Volo insieme a Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Classe 1993, tredici anni più giovane di Elisabetta, è originario di Naro, un paesino in provincia di Agrigento. Piero arriva da una famiglia molto unita. Possibile che abbia preso una sbandata per una donna più grande, con un figlio di dieci, e che le abbia anche mandato un aereo per manifestarle il suo amore? Tutto può essere, il gossip non è una scienza esatta, di certo stride con il suo passato.

Elisabetta Gregoraci legata a Piero Baroni de Il Volo?

Piero ha avuto diverse love story con donne famose. In passato è stato legato a Veronica Ruggeri, inviata delle Iene oggi morosa di Nicolò De Devitiis, collega ed ex fidanzato di Eleonora Pedron. Nel suo curriculum c’è anche Valentina Allegri, figlia dell’allenatore Massimiliano. Ma oggi Piero risulta single. Possibile che lui, sempre restio a parlare di sé, abbia mandato addirittura un aereo?



Certo, Elisabetta può far sbarellare più di un uomo (anche Mr. Rain?), ma perché Barone avrebbe dovuto scrivere il testo della canzone di un altro? Non era meglio usare il testo di Grande amore, la canzone con cui ha vinto il Festival di Sanremo? Sentite: “Amore, solo amore è quello che sentoDimmi perché quando penso, penso solo a te”. Aspettiamo con ansia notizie dalla casa.

Novella 2000 © riproduzione riservata.