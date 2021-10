Elisabetta Gregoraci ha detto di essere molto in pena per la sua cagnolina Diva. Ecco tutto quello che sta succedendo

Nella giornata di ieri Elisabetta Gregoraci si è mostrata nelle sue Stories Instagram in compagnia della cagnolina. Purtroppo niente di gioioso. Stando a quanto ha raccontato la showgirl, infatti, Diva non starebbe molto bene: “Il veterinario mi ha detto che Diva non migliora e non può essere operata… Spero si possa riprendere. La amo tanto, tanto… Non sono pronta“.

Un messaggio pieno d’affetto per la cagnolina che la accompagna ormai da diverso tempo. Speriamo si possa riprendere presto. A distanza di qualche ora, quindi, Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare sul social fotografico per ringraziare i fan dell’affetto e per aggiornarli sulla situazione:

Buongiorno a tutti voi, volevo salutarvi e mandarvi un bacio. Ringraziarvi per tutti i messaggi che mi avete mandato dopo aver visto la mia Storia che riguarda il mio cagnolino Diva. Grazie tante! Siete super affettuosi, siete amorevoli. Io vi ringrazio tanto. Diva ha iniziato una cura con un antibiotico un po’ più forte. Oggi la vedo un pochino meglio. Lo spero tanto. Vi ringrazio per tutto, vi voglio un bene enorme, buona giornata a voi.

In questo momento, quindi, sembra che la salute della cagnolina di Elisabetta Gregoraci sia stabile e si stia piano piano rimettendo in forze. Speriamo che questo momento passi presto e la showgirl possa riprendere a vivere la sua vita senza la paura di poter perdere Diva, tanto importante per lei. Sicuramente moltissime persone possono riconoscersi in questa sua tristezza e questo suo timore. Per tale ragione tantissimi sono stati i messaggi privati che ha ricevuto su Instagram.

Non possiamo, quindi, far altro che augurare una pronta guarigione a Diva. In caso di eventuali sviluppi sulla faccenda non esiteremo ad aggiornarvi. Continuate a seguirci per tante altre news.

