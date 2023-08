NEWS

Nicolò Figini | 24 Agosto 2023

Elisabetta Gregoraci si trova in Calabria per festeggiare il compleanno della nonna, la quale compie 102 anni

Gli auguri di Elisabetta Gregoraci alla nonna

Elisabetta Gregoraci è sempre stata molto attaccata alla sua famiglia. Purtroppo ha perso la mamma molto presto e non molti mesi fa l’ha ricordata all’interno di una puntata di Domenica In. Una cosa che le dispiace particolarmente, ha spiegato lei stessa, è che la madre non ha potuto davvero conoscere il nipote:

“Dico sempre che non voglio piangere e poi… Ma sai che non passa? Nel senso che dicono che il tempo aiuta, ma quando vedo le foto o quando ci sono delle ricorrenze… Quel giorno lì sto sempre male. La prima volta che si è ammalata aveva 37 anni, quindi ha fatto tutto un percorso, ma è pazzesco. Non passa.

Me lo ricordo perché quando è nato lui era in ospedale con me e lo ha tenuto in braccio tutto il tempo. Secondo me lei lo sapeva. Ma parlo sempre della nonna Melina. Gli racconto tutto di quello che facevo con la mia mamma”.

Tuttavia, Elisabetta Gregoraci ha sempre potuto contare sul resto della sua famiglia. In particolare il padre e la nonna. Proprio in queste ore, infatti, la showgirl è tornata in Calabria per festeggiare i 102 anni della cara nonna.

La celebrazione avrà inizio questa sera, ma nelle sue Stories Instagram ha già messo delle dolci dediche a lei rivolte. Stiamo parlando di alcuni video creati dai fan in cui possiamo vedere quanto sono unite.

