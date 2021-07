1 Il retroscena su Elisabetta Gregoraci

Da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip 5 per Elisabetta Gregoraci è arrivato un successo inaspettato. La conduttrice, già amatissima da anni da grande pubblico, ha convinto ancora di più i telespettatori e migliaia sono i fan che oggi la seguono con fedeltà. Nel mentre in queste settimane l’ex gieffina è stata impegnata con le registrazioni della nuova edizione di Battiti Live, attualmente in onda su Italia 1. La kermesse musicale estiva anche quest’anno si sta confermando come uno dei programmi più seguiti dell’anno e numerosi sono gli artisti che salgono sul palco per intrattenere il pubblico. Tuttavia si era mormorato che per Elisabetta stesse per arrivare un’altra grande opportunità. Secondo voci di corridoio la conduttrice infatti sarebbe dovuta essere al timone di Honolulu, un programma comico che sostituirà Colorado e che andrà in onda in autunno.

Adesso però pare che le cose siano cambiate. Stando a quanto riporta TvBlog infatti sembrerebbe che Elisabetta Gregoraci sia stata sostituita alla conduzione di Honolulu da una presentatrice con la quale ha già lavorato in passato. Parliamo di Fatima Trotta, che come è noto ha presentato numerosi programmi comici, tra cui Made in Sud, dove ha collaborato con Elisabetta. Questo quando riporta TvBlog in merito:

“Fatima Trotta è stata scelta da Italia 1 per condurre questo nuovo programma comico che dovrebbe essere collocato nella serata del mercoledì di Italia 1. La decisione di affidare Honolulu a Fatima Trotta, si mormora nei “condizionati” corridoi di Cologno Monzese, pare non sia piaciuta molto ad Elisabetta Gregoraci che probabilmente avrebbe amato prendere il timone di questa nuova produzione televisiva. Elisabetta per altro ha fatto parte del cast di conduttori di Made in Sud, proprio insieme a Fatima Trotta”.

Attualmente dunque non è ancora ben chiaro quello che potrebbe accadere. Tuttavia senza dubbio nelle prossime settimane potrebbero arrivare grosse novità per Elisabetta Gregoraci. Il nome conduttrice infatti è uno dei più in voga al momento, e di certo non mancheranno importanti impegni per lei. Qualche giorno fa intanto l’ex gieffina ha svelato perché non potrebbe mai fare l’opinionista al Grande Fratello Vip. Rivediamo le sue parole.