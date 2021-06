1 Elisabetta Gregoraci svela la sua verità

Ieri sera su Mediaset Play è andata in onda la penultima puntata de Il Punto Z. Ospiti della serata Francesca Lodo, Pago ed Elisabetta Gregoraci. Proprio la conduttrice è stata protagonista dell’ultimo blocco nella trasmissione di Tommaso Zorzi. Oltre a raccontare della loro amicizia e del weeekend passato insieme, c’è stato spazio anche per altri argomenti, come ad esempio la presunta lite con Antonella Fiordelisi di cui tutti parlano. Ma qual è la verità dell’ex gieffina?

L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo (che si vocifera siederà su trono di Uomini e Donne a settembre) ha raccontato su Instagram di aver vissuto un episodio spiacevole e di aver avuto una discussione piuttosto animata con un volto dello spettacolo. Gossip e TV è andato a fondo alla vicenda e secondo alcune fonti pare che l’altra persona coinvolta sia Elisabetta Gregoraci. Le due pare siano state protagoniste di un progetto televisivo che andrà in onda sulle reti Mediaset e nel dietro le quinte abbiano avuto un battibecco acceso:

«Tutto sarebbe nato per alcuni like mal digeriti dalla conduttrice calabrese. Nella fattispecie, si mormora che Elisabetta abbia avuto parole non proprio dolci per la schermitrice rea di aver avuto uno scambio di ‘mi piace’ su Instagram con Flavio Briatore. […] Una fonte raggiunta da GossipeTv e riconducibile al set in cui si è consumato l’episodio tra Elisabetta e la Fiordelisi ha confermato che tra le due donne c’è stata parecchia tensione. “Antonella è apparsa molto giù, sconfortata”».

Adesso però a raccontare la sua verità a Il Punto Z è Elisabetta Gregoraci. Alla domanda di Tommaso Zorzi, ha così ribattuto: “Io non ho litigato con nessuno, guarda. Quando litigo io mi ricordo, te lo posso assicurare. Io sono una signora. Sì sì, smentisco. Nemmeno voglio parlare di queste cose, perché veramente, parliamo di cose che non mi toccano”.

Ha concluso Elisabetta Gregoraci, che ha poi commentato anche i gossip sul suo conto…