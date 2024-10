Ieri sera al Forum di Assago si è tenuto il concerto evento degli Articolo 31. A salire sul palco a sorpresa è stata così Elly Schlein, che ha cantato insieme a J-Ax.

Elly Schlein a sorpresa sul palco degli Articolo 31

Che Elly Schlein sia una fan sfegatata degli Articolo 31 non è di certo un mistero. Più volte infatti nel corso del tempo la segretaria del Partito Democratico ha fatto intendere di essere una grande sostenitrice del gruppo e solo nelle ultime ore è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Come in molti sapranno proprio ieri sera al Forum di Assago si è tenuto il concerto evento della band, che ha registrato il tutto esaurito.

Nel corso dello spettacolo sono stati presentati tutti i più grandi successi del gruppo, alcuni dei quali hanno contribuito a fare la storia della musica italiana. Non sono mancati anche i brani più recenti e di certo per tutti i fan è stata una serata indimenticabile. Tante anche le sorprese, ma a far discutere il web è stato un particolare momento dello show.

A un tratto infatti, a sorpresa, a salire sul palco degli Articolo 31 è stata proprio Elly Schlein, che è stata accolta con un’ovazione. A quel punto la segretaria del Partito Democratico, vestita con giubotto in pelle, occhiali da sole in testa e jeans a zampa di elefante, ha cantato con J-Ax un celebre brano della band, Così com’è. La politica ha mostrato di conoscere ogni verso della canzone e ovviamente il video del momento ha fatto il giro dei social.

Forum di Assago, Articolo 31 featuring Elly Schlein. pic.twitter.com/hmYvALZYJj — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) October 9, 2024

L’esibizione di Elly e J-Ax ha di certo conquistato tutti e in queste ore sul web non si parla d’altro. Gli Articolo 31 nel mentre hanno infiammato il Forum di Assago e di certo quello di ieri è stato uno dei concerti più memorabili di sempre.