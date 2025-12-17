A sorpresa, pochi minuti fa Elodie ha annunciato l’arrivo del disco live del concerto evento di San Siro. Ecco quando esce l’album, che avrà ben quattro versioni diverse.

Arriva il disco live di Elodie

Elodie non finisce di sorprendere i suoi fan. Solo pochi giorni fa la cantante ha concluso il suo trionfale tour di palazzetti, che l’ha portata in giro nelle principali città del nostro paese. Poche ore dopo però la Di Patrizi ha fatto il primo regalo a tutto il suo pubblico, annunciando la nuova tournée di palasport, che partirà nella primavera del 2027. In questi mesi dunque l’artista romana inizierà a lavorare al suo prossimo album di inediti, che vedrà la luce prossimamente.

Oggi, come se non bastasse, è arrivata l’ennesima sorpresa. Poco fa, con un post pubblicato sui suoi canali social, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha annunciato l’arrivo del disco live tratto dal concerto evento che si è tenuto allo Stadio San Siro la scorsa estate. Lo show, che è andato in onda anche su Canale 5 qualche mese fa, è stato senza dubbio uno dei più discussi dell’anno e ha segnato un capitolo importante per la carriera della Di Patrizi.

Ma quando esce dunque il disco live di Elodie? L’album sarà disponibile dal 19 dicembre su tutte le piattaforme digitali. Ma non solo. Il progetto verrà rilasciato anche in formato fisico, con ben quattro versioni differenti, ognuna con una cover diversa. Un regalo di Natale perfetto dunque per tutti i fan, che di certo stanno già attendendo con ansia il ritorno live dell’artista romana.

Ma come ci stupirà stavolta la Di Patrizi? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre goderci il disco live del concerto a San Siro.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.