Andrea Iannone compie 34 anni ed Elodie lo riempie d’amore: “Com’è bello vivere con te”

Debora Parigi | 9 Agosto 2023

Buon compleanno ad Andrea Iannone: gli auguri della fidanzata Elodie

Oggi, 9 agosto, Andrea Iannone compie 34 anni e siamo sicuri che festeggerà il compleanno accanto alle persone che ama. Tra queste c’è Elodie, la sua fidanzata ormai dalla scorsa estate, quindi la relazione tra loro va avanti da circa un anno. E, visto che oggi è un giorno speciale, la cantante gli ha fatto degli auguri altrettanto speciali.

Ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui possiamo vedere una serie di foto di loro due insieme e anche qualcuna in cui si vede il motociclista da solo. Poi la cantante ha scritto: “Come è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo”. Poche parole, molto semplici, ma piene d’amore.

Elodie, che sta avendo un grande successo questa estate con la hit “Pazza musica” insieme a Marco Mengoni, si sta un po’ rilassando in vacanza con il fidanzato. Ma non si ferma un minuto. Sono infatti tanti gli eventi musicali a cui ha preso parte nella prima metà dell’estate. Ha tenuto alcuni suoi concerti e ha partecipato anche ad alcune date di quelli di Mengoni.

Parlando invece della sua relazione con Andrea Iannone, a giugno abbiamo saputo che la cantante si è trasferita. Non abita più a Milano, infatti, e ha proprio lasciato l’Italia. Lo ha fatto per amore, secondo quanto già riportato lo scorso giugno. E non è andata troppo lontano dal suo Paese di origine. Infatti la sua nuova casa è in Svizzera, a Lugano per la precisione, città dove Iannone risiede. Come se capisce anche da questo messaggio di auguri, i due hanno intrapreso da pochi mesi una vera e proprio convivenza. Insomma la storia è davvero seria e quello che almeno si vede sui social lo dimostra totalmente.