Nicolò Figini | 9 Agosto 2023

Fedez

La reazione della figlia di Fedez

Nelle ultime settimane abbiamo parlato della famiglia Ferragnez a causa di un evento molto triste. La cagnolina che per anni ha tenuto loro compagnia, infatti, è passata a miglior vita. Molto toccante è stato il messaggio che Chiara Ferragni ha scritto nei suoi confronti, sicuramente sostenuta dal marito Fedez. Nel post che ha pubblicato su Instagram vediamo alcune foto tra cui anche i cane insieme a Vittoria e Leone:

“Sei stata parte della nostra famiglia e forse qualcosa di più. Inconsapevolmente sei stata il motivo per cui io e la mamma ci siamo conosciuti, “il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton” e così quasi per gioco sei sempre stata al nostro fianco in questi 7 anni.

Eri con noi quando è nato Leo, eri con noi quando è nata Vittoria. Tu eri noi. Il nostro ultimo abbraccio alla nostra prima bimba. Ciao Mati, ci manchi già”.

Piano piano la famiglia si sta riprendendo e dopo aver spiegato che la Mati è andata su una nuvoletta a guardarli dall’alto, si è ritornati alla quotidianità. Poco tempo fa, per esempio, Fedez ha programmato una serata cinema solamente per la moglie e i due figli. Nel video che potete vedere anche qui sotto, quindi, notiamo che i bambini e Chiara sono sdraiati su un divano all’aperto e davanti a loro c’è un maxi schermo.

Da dietro arriva Federico che fa una proposta: “Sapete cosa guardiamo ragazzi ora? Un bel film horror!“. La reazione della piccola Vittoria è stata quella che ha fatto divertire tutto il web. Guardando con gli occhi terrorizzati il suo papà ha detto: “Io non voglio“. E a lei poi si è aggiunto anche Leone. A tranquillizzarli, però, ci ha pensato la loro mamma.

