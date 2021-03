1 La collana di Elodie a Sanremo 2021

Ieri sera abbiamo assistito al secondo imperdibile appuntamento con il Festival di Sanremo 2021. Ad affiancare Amadeus e Fiorello sul palco del Teatro Ariston abbiamo visto Elodie. La cantante, nelle vesti di co-conduttrice, è stata all’altezza di un compito così importante e ha emozionato tutti con performance impeccabili.

Ad incuriosire i telespettatori, però, sono stati anche gli abiti scelti da Elodie, così come la costosissima collana (da 18 carati) indossata per l’occasione. Nell’ultimo spaccato della serata, infatti, la cantante ha sfoggiato una collana Bulgari, dal prezzo di 300.000 Euro. Ad impreziosire il suo look un meraviglioso abito rosso firmato Giambattista Valli. Queste tutte le info fornite dall’esperto di moda, Manuel Di Gioia.

Per tutta la giornata di ieri, i fan di Sanremo 2021 sono stati rapiti dagli outfit scelti da Elodie per questa particolare occasione. Ad esempio nel corso della conferenza stampa di ieri mattina, ha vestito un abito rosso, griffato Versace.

Ma anche nel corso della serata di stasera, ha sfoggiato vari outfit. Il primo indossato da Elodie porta ancora la firma di Versace, mentre gli orecchini dal costo di 45000€, sono firmati Bulgari. Come secondo abito, Elodie ha sfoggiato uno strepitoso vestito argento, ma non ne conosciamo il brand. E infine, come dicevamo, il terzo che porta la firma di Giambattista Valli.

Che ne pensate? Vi piacciono la collana e gli abiti scelti da Elodie per Sanremo 2021?