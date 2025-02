Elodie si collega con Alberto Matano a La Vita in Diretta ma commette una gaffe chiamando il conduttore Frank

Oggi pomeriggio Elodie si è collegata con La Vita in Diretta. Tuttavia la cantante ha commesso una simpatica gaffe e ha chiamato Alberto Matano “Frank”.

La gaffe di Elodie

Tra le protagoniste di Sanremo 2025 c’è anche Elodie, che con la sua Dimenticarsi alle 7 sta ottenendo un enorme successo. Il brano in gara al Festival della canzone italiana è infatti uno dei più ascoltati tra quelli della kermesse ed è destinato a diventare una vera hit. In attesa della finale di domani sera, nelle ultime ore è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha fatto divertire il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Oggi pomeriggio a intercettare la Di Patrizi sono stati gli amici de La Vita in Diretta. La cantante si è così collegata in diretta con Alberto Matano ma a quel punto è arrivata la gaffe. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha infatti chiamato il conduttore Frank, confondendolo con il celebre comico. Non è tardata la reazione di Alberto, che ha affermato divertito: “Frank sta bene. Ci scambiano sempre”.

Elodie nel mentre, resasi subito conto della gaffe, con la sua solita ironia ha dichiarato: “Io sono una rincogl**nita. Sono famosissima per questo in tutta Italia: cantante e rincogl**nita”.

Il video del momento nel frattempo è diventato vitale sui social e in breve ha fatto il giro del web.