Vincenzo Chianese | 9 Maggio 2024

Elodie

Bella da togliere il fiato, Elodie ha incantato l’Arena di Verona durante l’evento Una. Nessuna. Centomila. Sui social intanto arriva il commento di Andrea Iannone, a seguito del gossip delle ultime ore.

Negli ultimi due anni Elodie ha dominato le classifiche con la sua musica e in particolare il 2023 è stato ricco di grandi soddisfazioni. Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo e dopo l’uscita degli album Ok. Respira e Red Light, la Di Patrizi ha dato il via al suo tour di palasport, che ha registrato sold out su sold out. Adesso dunque l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi si sta godendo un po’ di meritato riposo. In questi giorni tuttavia l’artista romana è tornata sul palco, in occasione del concerto benefico Una. Nessuna. Centomila, che ieri sera è andato anche in onda su Rai 1.

Nel corso della serata la Di Patrizi ha incantato l’Arena di Verona e si è anche esibita insieme a Tananai sulle note di Tango. Il meraviglioso duetto ha fatto emozionare il pubblico e in breve ha fatto il giro del web. Nelle ultime ore intanto sui social è anche arrivato il commento di Andrea Iannone, fidanzato della cantante, e tra i due c’è stato un dolce botta e risposta che non è affatto passato inosservato.

Solo nella giornata di ieri intanto era emerso un pettegolezzo secondo il quale il duetto di Elodie e Tananai avrebbe scatenato la gelosia di Iannone. Tuttavia sembrerebbe che i due siano più uniti e innamorati che mai e dopo quasi due anni di relazione sono ancora complici e felici.

La Di Patrizi intanto si sta godendo questo momento di serenità. Non è da escludere però che a breve arrivino grande novità per tutti i fan dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi.