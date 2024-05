NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Maggio 2024

Elodie

In queste ore a diventare virali sui social sono state alcune vecchie foto di Elodie da bambina. Andiamo a scoprire i teneri scatti.

Le foto di Elodie da bambina

Sono stati due anni particolarmente intensi per Elodie. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi infatti ha ottenuto una serie di successi e di riconoscimenti e senza dubbio a oggi è una delle artiste più amate e eseguite del momento. Proprio il 2023 è stato un anno incredibile per la Di Patrizi, che ha partecipato al Festival di Sanremo, ha rilasciato ben due album ed è partita per un lungo tour di palazzetti, che ha registrato sold out su sold out.

In queste settimane dunque la cantante si sta godendo un po’ di meritato riposo, tuttavia non sta mettendo da parte la sua carriera. Nei mesi a venire infatti potrebbero esserci grosse news per i fan, che attendono con ansia il suo ritorno sulle scene musicali. Contemporaneamente la Di Patrizi si sta anche concentrando sulla sua vita privata e sulla sua relazione con Andrea Iannone, che prosegue a gonfie vele.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha commosso il web. Sui social sono infatti diventate virali alcune vecchie foto di Elodie da bambina. A pubblicare gli scatti, che in breve hanno conquistato il pubblico, è stata la pagina Amici Story, che ha raccolto una serie di immagini risalenti all’infanzia della Di Patrizi.

Le dolci foto dunque in breve hanno fatto il giro del web e non sono mancati i commenti degli utenti. Nel mentre solo di recente l’ex allieva di Amici ha preso parte al concerto evento Una. Nessuna. Centomila e nel corso della show ha incantato l’Arena di Verona esibendosi in un meraviglioso duetto con Tananai, sulle note della celebre Tango.