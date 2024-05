NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Maggio 2024

In occasione del concerto benefico Una. Nessuna. Centomila, Elodie e Tananai si sono esibiti sulle note della celebre Tango, facendo commuovere il pubblico presente in Arena e il web.

Il duetto di Elodie e Tananai

Senza dubbio sia Elodie che Tananai sono due degli artisti più amati e seguiti del momento. Nell’ultimo anno infatti per entrambi i cantanti sono arrivati importanti traguardi e senza dubbio anche nei prossimi mesi ci saranno grosse soddisfazioni per loro. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha commosso il web. Come di certo in molti sapranno, ieri sera dall’Arena di Verona si è svolto il concerto benefico contro la violenza sulle donne Una. Nessuna. Centomila, organizzato da Fiorella Mannoia. Dopo il rinvio dello scorso settembre così lo show è finalmente stato realizzato e stasera ci sarà anche il bis.

A salire sul palco sono stati alcuni dei Big della musica italiana, tra cui Annalisa, Alessandra Amoroso, la stessa Mannoia (le tre si sono esibite con un duetto da brividi), Giuliano Sangiorgi, Francesca Michielin e molti altri. A emozionare il web e il pubblico presente in Arena però sono stati in particolare la Di Patrizi e il cantante di Abissale. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Proprio durante la prima serata di Una. Nessuna. Centomila, Elodie e Tananai si sono esibiti sulle note della celebre Tango e il loro duetto ha commosso tutti quanti. Il video del momento ha ovviamente anche fatto il giro dei social ed è stato uno dei più intensi della serata.

Elodie e Tananai che cantano Tango all’Arena di Verona per #UnaNessunaCentomila 🤍 pic.twitter.com/m1PSC87uNf — Tanarchive 📂 (@dailytananai) May 4, 2024

Grande successo dunque per Una. Nessuna. Centomila, che il prossimo 8 maggio andrà in onda anche in tv in prima serata su Rai 1, con la conduzione di Amadeus. Ma cosa accadrà stasera in occasione del secondo show? Non resta che attendere per scoprirlo.